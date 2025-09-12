logo
Ako šminki istekne rok, rizikujete teške infekcije: Evo koliko prosječno možete da koristite proizvode

0

Saznajte koliko traje šminka – puderi, karmini, sjajila, sjenke i maskare. Pravila roka trajanja kozmetike važna su za zdravlje kože i očiju, obratite pažnju.

Šminka rok trajanja Izvor: Avocado_studio/Shutterstock

Obzirom na brzinu promjene trendova u bjuti svijetu, nije čudo što su mnogi stvorili ogromne mejk ap kolekcije. Broj proizvoda uglavnom prevazilazi stvarne potrebe, a rezultat je gomilanje veoma sličnih opcija kojima će neminovno isteći rok trajanja prije nego što se potroše. Da, i šminka ima svoj rok trajanja, a evo šta je važno da znate.

Previše šminke, premalo korišćenja

U torbi imate dva karmina, tri sjaja i nekoliko rumenila? Mnogi imaju svoje mejk ap favorite bez kojih ne mogu, ali barem ih koriste. Problem nastaje sa proizvodima koji stoje u fioci i čekaju "bolja vremena". Danas je zaista teško odoljeti brojnim bjuti trendovima – društvene mreže neumoljivo nameću nove proizvode koje svi "moraju imati", pa znatiželja često prevagne nad razumnom kupovinom.

Zašto je rok trajanja šminke važan?

Ako ste i vi skloni prečestoj kupovini šminke, važno je da znate da svaki proizvod ima svoj rok trajanja. On nije proizvoljan, već je presudan za bezbjednost kože i očiju. Nakon isteka, šminka može izgubiti efikasnost, promijeniti miris ili teksturu, pa čak izazvati iritacije i infekcije.

Kako prepoznati kada je šminka istekla?

Na pakovanju se obično nalazi simbol otvorene teglice sa oznakom u mjesecima (npr. 6M, 12M, 24M). To pokazuje koliko dugo je proizvod siguran za korišćenje nakon otvaranja. Ako simbola nema, važe opšta pravila:

  • Puderi i korektori – 6 do 12 meseci
  • Rumenila i puderi u kamenu – do 2 godine
  • Karmin i sjajilo za usne – do 12 mjeseci
  • Sjenke za oči – do godinu dana
  • Maskara i ajlajner – samo 3 mjeseca (zbog blizine očiju i rizika od infekcija)
Šminka
Izvor: vnlit/Shutterstock

Da li se pridržavate ovih pravila?

Iako mnogi čuvaju svoje omiljene palete ili karmin "za posebne prilike" godinama, dermatolozi upozoravaju da korišćenje šminke poslije isteka roka može biti rizično. Ako želite zdravu kožu i oči bez iritacija, važno je da redovno provjeravate rok trajanja šminke i da bez griže savijesti bacite proizvode koji su odavno "odslužili svoje".

(Lepa i srećna/Mondo)

Tagovi

šminka

