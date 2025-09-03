Konturisanje očiju zaludjelo je TikTok: Podiže kapke, otvara pogled, a evo kako sami da ga uradite

TikTok trend konturisanja očiju otkriva kako vizuelno otvoriti pogled i podići kapke – jednostavno i brzo kod kuće.

Izvor: Subbotina Anna/Shutterstock

Svi znaju šta je konturisanje lica. Popularnost ove tehnike šminkanja možda je počela devedesetih godina, pa mnogima ova reč asocira na legendarnog šminkera Kevina Okoena, ali novi zamah ovoj metodi dali su Kim Kardašijan i njen šminker Mario Dedivanović na početku njene karijere. I dok većina zna kako se konturiše lice, na TikToku se sve više govori o konturisanju očiju.

Šta je konturisanje očiju?

Konturisanje očiju znači korišćenje svijetlih i tamnih nijansi kako bi se naglasile oči i prostor oko njih, sa ciljem postizanja željenog efekta. Efekat može biti od vizuelno otvorenih očiju do podignutih kapaka i dramatičnog izgleda. Ipak, neka osnovna pravila uvijek važe. Po videima na TikToku, za uspešno konturisanje očiju potrebna je svijetla olovka i hladnija nijansa senke, slično kao i kod konturisanja lica. Drugim riječima, željeni izgled igra se svjetlom i sjenkom na licu.

Korak po korak

Svijetla olovka (odaberite bež, a ne belu za prirodniji izgled) nanosi se na unutrašnji ugao oka i duž linije donjeg kapka, kako bi se pogled otvorio. Tamnija sjenka ide u pregib kapka za efekat dubine, kao i na spoljašnji ugao oka, gdje se povlači prema gore i daje utisak podignutog kapka.

Koje proizvode koristiti

Za vježbanje konturisanja mogu se koristiti različiti proizvodi u odgovarajućim nijansama – olovke, bronzeri ili senke. Ova tehnika, kako pokazuju tutorijali, može se brzo naučiti i primenjivati svakodnevno. Iako konturisanje očiju traži malo preciznosti, TikTok dokazuje da zaista vredi uvrstiti ga u rutinu šminkanja.

(Fashion.hr/ Lepa&Srećna)

