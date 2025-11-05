Kako da kosa i zimi izgleda kao poslije salona: Sedam ključnih tretmana koje možete primjenjivati odmah

Otkrijte kako da vaša kosa i zimi ostane zdrava, hidrirana i sjajna. Donosimo sedam efikasnih tretmana koje možete primjenjivati odmah.

Izvor: Alliance Images/Shutterstock

Zima je doba godine koje može ozbiljno da ošteti kosu ako je ne pripremimo na vrijeme. Kombinacija niskih spoljašnjih temperatura i suvog, toplog vazduha u zatvorenom prostoru stvara savršenu oluju koja iz vlasi izvlači preko potrebnu vlagu. Posljedice su svima poznate – kosa postaje suva poput slame, sklona pucanju, vrhovi se listaju, a statički elektricitet pretvara svako stilizovanje u noćnu moru. Umjesto da se borite sa posljedicama, ključ je u prevenciji. Uz nekoliko jednostavnih, ali efikasnih koraka, možete pomoći da vaša kosa ostane zdrava, hidrirana i sjajna bez obzira na to koliko je napolju hladno. Vrijeme je da joj pružite zaštitni oklop koji će joj pomoći da preživi i zablista tokom zime.

1. Uvedite dubinsku hidrataciju

Najvažniji korak u zimskoj njezi kose jeste dubinska hidratacija. Pošto kosa gubi vlagu brže nego inače, potrebno je redovno je nadoknađivati. Uvedite nedjeljni ritual nanošenja hranljivih maski koje prodiru duboko u vlas i obnavljaju je iznutra. Možete koristiti provjerene proizvode ili napraviti prirodne tretmane kod kuće. Izuzetno su djelotvorna prirodna ulja poput arganovog, kokosovog ili maslinovog. Na primjer, maska od 4–5 kašičica maslinovog ulja, dvije kašičice meda i jednog žumanca, nanijeta na kosu i ostavljena da djeluje 30 minuta prije ispiranja, može da učini čuda za suvu kosu. Uz maske, ne zaboravite i regeneratore koji se ne ispiraju – oni stvaraju zaštitni sloj i pomažu u borbi protiv statičkog elektriciteta.

2. Prilagodite rutinu pranja kose

Prečesto pranje, posebno svakodnevno, uklanja prirodna ulja sa temena koja štite i hidriraju kosu. Pokušajte da smanjite učestalost pranja na dva do tri puta nedjeljno, u zavisnosti od tipa kose. Obratite pažnju i na temperaturu vode – iako topli tuš prija tokom hladnih dana, on dodatno isušuje i kosu i kožu. Uvijek koristite mlaku vodu, a na kraju isperite kosu hladnim mlazom. Hladna voda zatvara kutikule vlasi, pa kosa postaje glađa i sjajnija. Birajte blage šampone bez sulfata, najbolje one namijenjene suvoj i oštećenoj kosi.

Pranje kose kod frizera

Izvor: Shutterstock

3. Ne izlazite napolje s mokrom kosom

Jedno od osnovnih zimskih pravila glasi – nikada ne izlazite iz kuće s mokrom kosom. Vlažna kosa je osjetljivija i lomljivija, a na niskim temperaturama kapljice vode mogu da se zalede unutar vlasi, što izaziva njeno pucanje. To vodi do ozbiljnih oštećenja i gubitka sjaja. Ako ste u žurbi, radije osušite kosu fenom na najnižoj temperaturi nego da rizikujete. Uopšte, pokušajte da smanjite upotrebu toplih aparata poput prese i uvijača, jer dodatno dehidriraju kosu. Kad god možete, pustite da se prirodno osuši ili je operite uveče, kako bi imala vremena da se osuši preko noći.

4. Zaštitite kosu od hladnoće

Pored pravilne njege, kosi je potrebna i fizička zaštita od hladnoće, vjetra i snijega. Nošenje kape, šala ili kapuljače je obavezno, ali pazite na materijale – vuna i pamuk mogu izazvati trenje, zbog čega kosa puca i naelektriše se. Najbolji izbor su kape postavljene svilom ili satenom, a ako ih nemate, jednostavno obmotajte kosu svilenom maramom prije nego što stavite kapu. Takođe, razmislite o zaštitnim frizurama poput pletenica ili punđe koje sprečavaju trenje i mršenje kose o ovratnik ili šal, piše Diva.

Nošenje kape kao zaštita za kosu

Izvor: Veronika Zelenina/Shutterstock

5. Hranite kosu iznutra

Zdrava kosa počinje iznutra. Ishrana bogata vitaminima, mineralima i zdravim mastima ključ je jake i otporne kose. Uključite u jelovnik namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama, poput lososa i orašastih plodova, kao i vitamine i proteine iz jaja, avokada i zelenog povrća. Pijte dovoljno vode tokom dana, jer dobra hidratacija organizma čini kosu elastičnijom i sjajnijom.

6. Redovno šišajte vrhove

Ne zaboravite da redovno skraćujete ispucale vrhove. Odlazak frizeru na svakih šest do osam nedjelja sprečava dalje listanje kose i čini da ona izgleda uredno, zdravo i negovano.

Šišanje

Izvor: Shutterstock

7. Koristite ovlaživač vazduha

Grejanje tokom zime isušuje vazduh, što loše utiče i na kosu i na kožu. Ako možete, koristite ovlaživač vazduha kod kuće ili na poslu – pomoći će da se smanji statički elektricitet i da kosa zadrži neophodnu vlagu.

Uvođenjem ovih jednostavnih promjena u zimsku rutinu, obezbjedićete da vaša kosa ostane zdrava, mekana i puna života čak i tokom najhladnijih mjeseci.