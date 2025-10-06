logo
Boje koje uništavaju kuhinju: Smanjuju i one sa najviše kvadrata, a evo šta čime treba da ih zamenite

Boje koje uništavaju kuhinju: Smanjuju i one sa najviše kvadrata, a evo šta čime treba da ih zamenite

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Stilisti otkrivaju koje boje zidova u kuhinji "gutaju" svetlost i čine prostor skučenim i koje nijanse ga vizuelno otvaraju. Evo kojim bojama ih zameniti.

Boje koje uništavaju kuhinju Izvor: Shutterstock

Kada osvežavate kuhinju, fokus obično bude na velikim stvarima - kuhinjskim elementima, radnim pločama i novim aparatima. Međutim, boja zidova jednako je važna. Pogrešna nijansa može vizuelno "zatvoriti" prostor i učiniti da djeluje manje i zagušeno. Tamni tonovi upijaju svjetlost, a previše jarke boje mogu umoriti oko i tako pokvariti sav trud uložen u uređenje prostora.

Da biste izbjegli te greške, dizajneri otkrivaju koje boje bi trebalo da zaobiđete u kuhinji – i koje nijanse će učiniti da prostor djeluje otvorenije, svježije i prijatnije, piše Martha Stewart.

Tamno siva (ugljen ton)

Iako izgleda elegantno, tamna siva u kuhinji može djelovati teško i "zarobljeno".

"Takve nijanse upijaju svjetlost i stvaraju osjećaj skučenosti", objašnjava dizajner enterijera Daglas Koner.

Njegov kolega, dizajner Robi Mejnard, dodaje:

"U kuhinji je bolje birati svjetlije, toplije neutralne tonove - recimo grež (greige), koji daje sofisticiran izgled, ali ne guši prostor."

Tamno plava

Iako je teget bezvremenska, u kuhinji može djelovati preteško, naročito ako prostor nema dovoljno prirodnog svjetla.

"Zidovi kao da se zatvaraju ka unutra", kaže Koner.

Majstor za boje Gilberto Rodrigez dodaje:

"Tamno plavi zidovi često skreću pažnju sa elemenata i radnih ploča koje želite da istaknete."

Umjesto toga, preporučuje baby plavu, jer reflektuje svjetlost i čini da prostor izgleda svjetlije i prozračnije.

Plave pločice u kuhinji
Izvor: Katarzyna Ledwon/Shutterstock

Tamnocrvena i burgundi

Iako djeluju odvažno i elegantno, tamnocrvene nijanse brzo mogu da preplave prostor.

"Ljudi često žele burgundi tonove, ali oni čine da kuhinja izgleda zatvoreno i tamno", kaže Rodrigez.

Ove boje unose dramatiku, ali i vizuelno "gutaju" svjetlost, a rezultat je kuhinja koja djeluje manja nego što jeste.

Čokoladno braon

Često se bira zbog topline i prijatnosti, ali u manjim kuhinjama čokoladno braon može djelovati klaustrofobično.

"Tamno braon ton jeste topao, ali bez dovoljno svjetla brzo postaje zagušljiv", objašnjava Koner.

Rodrigez savjetuje da se odlučite za svjetlije zemljane nijanse poput kadulja zelene, terakote ili pastelno plave. One unose toplinu, ali ostavljaju prostor prozračnim i prijatnim.

Braon kuhinja
Izvor: limipix/Shutterstock

Šumski zeleni tonovi

Zelena djeluje smirujuće, ali tamne nijanse poput šumske ili lovačke zelene mogu ugušiti prostor.

"Takve boje daju dubinu, ali i oduzimaju svjetlost", ističe Koner.

Ako želite zeleni ton u kuhinji, birajte svjetlije varijante poput maslinaste ili pistać nijanse.

Boja patlidžana 

Iako su ljubičasti tonovi sve popularniji, u kuhinji su rizični.

"Duboke nijanse patlidžana upijaju svjetlost i stvaraju osjećaj skučenosti", kaže Koner.

Dizajner Mejnard dodaje: "Aubergine djeluje raskošno, ali ako oboji sve zidove, prostor postaje pretežak."

Zato ovu boju koristite samo kao dekorativni akcenat, ne kao glavnu pozadinu.

Crna

Crna je sinonim za moderan dizajn, ali u malim kuhinjama može da "proguta" prostor.

"Crni zidovi i ormarići apsorbuju gotovo svu svjetlost", upozorava Koner.

Ako ipak volite tamne tonove, kombinujte ih s bijelim ili bež površinama i obavezno pustite što više prirodnog svjetla.

Crni zid u kuhinji sa okačenim sitnicama
Izvor: Dmitry Galaganov/Shutterstock

Zaključak

U uređenju kuhinje, boje su jednako važne kao i namještaj. Tamni tonovi mogu djelovati sofisticirano, ali previše njih stvara suprotan efekat - prostor izgleda manji, mračniji i hladniji. Zato birajte svjetlije, tople nijanse koje reflektuju svjetlost i čine da kuhinja djeluje vedro i prostrano.

Pogledajte minijaturnu kuhinju iz jedne garsonjere u Parizu:

