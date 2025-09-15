Najgore boje za kuću: Ukućane tjeraju napolje, u duši bude nemir

Ako birate boje za stan, pazite kako ćete upotrebiti ove "opasne" nijanse. Koji nijanse izbjegavati i kako ih ipak uklopiti u enterijer? Evo savjeta dizajnera!

Izvor: Shutterstock

Boje imaju moć da nas umire ili uznemire, da nas oraspolože ili iznerviraju čim zakoračimo u stan.

Svi imamo nijanse koje nas jednostavno odbijaju – one koje djeluju napadno, zagušuju prostor ili nam jednostavno “ne leže”. Sama pomisao da ih unesemo u dom djeluje kao dekoraterska noćna mora.

Naravno, doživljaj boje je ličan – na njega utiču i iskustvo, i kultura, i način na koji naše oko registruje nijanse. Ipak, postoje boje koje većina ljudi smatra teškim i neprijatnim za svakodnevni boravak. Dobra vijest je da ih ipak možemo iskoristiti – samo je važno znati kako ih “umiriti” i ugraditi u prostor da ne deluju prenapadno.

U nastavku su boje koje dizajneri smatraju najvećim izazovom – i savjeti kako da ih ipak uklopite u enterijer.

1. Neon boje

Električnoplava, “hot pink” roze, kiselozelena ili limun-žuta mogu da budu vizuelno "preglasne". Ove boje doslovno “vrište” u prostoru, stvaraju haos i mogu da zamaraju oči.

Kako ih koristiti: neon najbolje funkcioniše u malim dozama – na jastučićima, dekorativnim predmetima, ramovima za slike. Kombinujte ih sa pastelnim nijansama ili prirodnim materijalima (svijetlo drvo, bež, pijesak) kako bi se “spustio ton” i prostor ostao prijatan.

2. Jarka žuta

Iako je vesela, jarkožuta boja može djelovati napadno i izazvati osjećaj nemira. U velikim površinama djeluje kao da vas “tjera napolje” iz sobe.

Izvor: Shutterstock

Kako je koristiti: neka se pojavi u šarama – na tapetama, tepisima ili zavjesama – kako bi se razbila njena jačina. Odlično se slaže sa plavom i zelenom, koje ublažavaju njen intenzitet i stvaraju balans.

3. Žar crvena

Crvena je boja strasti, ali i nemira. U velikim površinama može da izaziva nervozu i da “zaguši” prostor. Rijetko ko traži da se cijeli zid oboji crveno – i to sa dobrim razlogom.

Izvor: Shutterstock

Kako je koristiti: Birajte je u plišanim tkaninama, na jastucima ili kao detalj na umjetničkim djelima. Uklopljen sa biljkama ili neutralnim tonovima, ovaj kolorit može unijeti toplinu i živost, a da se ne osjećamo "napadnuti".

4. Tamna braon

Tamna braon, naročito ona sa prigušenim odsjajima maslinaste boje može da učini prostor skučenim i mračnim. Ako se pretjera, sve izgleda tužno i zagušljivo.

Kako ga koristiti: Ova boja može veoma lijepo da izgleda na kuhinjskim frontovima, podovima ili namještaju – ali samo pod uslovom da je na toplim materijalima (drvo, koža) i uklopljena uz kontrastne boje (petrol plava, terakota, teget) da biste joj dali dimenziju i izbjegli sumornu atmosferu.

5. Čista crna i čista bijela

Potpuno crna može da djeluje prijeteće i “proguta” prostor, dok potpuno bijela umije da izgleda sterilno i hladno – kao da ste u galeriji ili zubarskoj ordinaciji.

Izvor: Shutterstock

Kako ih koristiti: mat crna na detaljima (ramovi prozora, vrata, police) može biti vrlo šik, dok sjajna bijela unosi svjetlost i svježinu. Kombinujte ih sa zemljanim tonovima (bež, pijesak, terakota) da biste prostoru vratili toplinu i udobnost.

Ne postoji “zabranjena” boja – samo način na koji je koristite. Ako volite neonske tonove ili crvenu, unesite ih postepeno, kroz detalje i materijale koji ih omekšavaju. Prava kombinacija boja može učiniti da i najizazovnija nijansa postane vaš najljepši adut u uređenju doma.

Pogledajte u galeriji slika kako je lijepo okrečen jedan mali stan od 33 kvadrata.

(MONDO/Lepa&srećna)