Zaboravite bijelu: Boje za krečenje koje mali stan čine većim

Ako se spremate za krečenje, ovo su boje koje će vizuelno proširiti mali stan ili sobu.

Izvor: Shutterstock

Koliko god da vam stan ima kvadrata, uvijek poželite da prostor izgleda veće, svjetlije i prozračnije.

Ako dogradnja ili rušenje zidova nisu opcija, boja može da promijeni izgled malog stana. Dizajneri enterijera godinama koriste različite nijanse kako bi stvorili iluziju dodatnih kvadrata. Evo koje boje najbolje funkcionišu u malim sobama i kako ih možete uklopiti u svoj dom. Ako planirate krečenje, evo ideja!

1. Vesela žuta

Žute nijanse odlično "sarađuju" sa prirodnim svjetlom i čine da prostor djeluje šire i duže.

"Bogate nijanse žute transformišu atmosferu, unose toplinu i optimizam, a u manjim sobama ne zatamnjuju prostor, već ga otvaraju", objašnjava stručnjak Endi Grinal.

Izvor: Shutterstock

Žuta boja reflektuje svjetlost i daje osjećaj prozračnosti, naročito kada se kombinuje sa bijelom. Zidovi, ramovi prozora ili čak jedan komad namještaja u jarkoj žutoj mogu učiniti da soba izgleda veća nego što jeste.

2. Nježna nijansa terakota

Ako volite neutralne tonove, razmislite o blijedoj terakoti sa ružičastim podtonom. Ona unosi toplinu i karakter, ali bez težine koju nose tamnije verzije boje.

Izvor: Shutterstock

"Blijeda terakota reflektuje svjetlost, a istovremeno zadržava osjećaj udobnosti i prijatnosti", kaže ekspert za boje Dagni Turman-Moe.

Ova nijansa je odlična za "color drenching" tehniku – kada se zidovi, plafon i čak namještaj oboje u istu boju. Rezultat: prostor djeluje jedinstveno, skladno i vizuelno šire.

3. Energična zelena

Iako se možda ne očekuje, jaka nijansa zelene može otvoriti prostor, naročito ako soba ima pogled na drveće ili baštu.

Izvor: Shutterstock

"Zelena briše granice između unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora, unoseći prirodu u dom", objašnjava Lena Danšo, konsultantkinja za boje.

Ako se zidovi ofarbaju u smjelu zelenu, a plafon u svjetliju nijansu iste boje, prostor dobija dubinu i osjećaj većeg volumena.

4. Najsvjetlija roze

Ako razmišljate o bijeloj, razmotrite najsvjetliju roze – nježnu nijansu koja djeluje prozračno, ali ipak toplije od čiste bijele.

Izvor: Shutterstock

„Čak i jedva primjetna roze nijansa daje prostoru više karaktera i sprečava da izgleda hladno,“ objašnjavaju dizajnerke iz studija "Golden". Možete okrečiti zidove i plafon u istu boju, čime se eliminišu oštre granice i oko nesmetano „klizi“ kroz prostor.

5. Tamnoplava

Suprotno uvriježenom mišljenju da samo svijetle boje šire prostor, tamne nijanse plave mogu da stvore osjećaj prostranosti. "Plava ima prirodnu sposobnost da se vizuelno povlači, stvarajući dubinu", objašnjava Ali Čajlds iz "Studija Aleksandra".

Izvor: Shutterstock

Kombinacija tamnoplave i bijelih detalja – poput pločica ili osvjetljenja – daje prostoru luksuzan izgled, ali i dodatnu dimenziju. Ključ je u kontroli kontrasta: tamna boja treba da dominira, ali da ima dovoljno „vazduha“ da ne zaguši prostor. Pogledajte kako je okrečen jedan mali stan u galeriji slika.

(Lepa i srećna/Mondo)