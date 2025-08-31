logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nekada je bilo u trendu, sad postaje zastarjelo: Pet trendova u uređenju doma koje treba da izbacite ove jeseni

Nekada je bilo u trendu, sad postaje zastarjelo: Pet trendova u uređenju doma koje treba da izbacite ove jeseni

Autor mondo.ba
0

Saznajte koji enterijerski trendovi izlaze iz mode i čime ih zamijeniti da bi vaš dom bio topliji, udobniji i moderniji ove jeseni. Evo šta stručnjaci savjetuju.

Trendovi u uređenju doma Izvor: Shutterstock

Uskoro nas očekuje sezona kada će u domovima zaživjeti toplina, teksture i blaga nostalgija, ali to ne znači da bismo trebali zadržati sve što smo voljeli proteklih sezona. Neki enterijerski trendovi jednostavno su dosadili ili su previše hvaljeni na društvenim mrežama, pa je vrijeme polako ih pustiti. Unošenje svežine ili nečega "novog" u dom često znači i pažljivo odbacivanje određenih elemenata koji više ne inspirišu ili čak narušavaju uređenost prostora.

I dok će se neki klasici uvijek vraćati, postoje i oni trendovi koji su doživeli svoj vrhunac i sada polako odlaze u zaborav. Promjene u načinu života, želja za većom udobnošću i toplinom, kao i potreba da domovi djeluju lično i jedinstveno, diktiraju i smjer u kojem se razvija dizajn enterijera. Upravo zato određeni stilovi i rješenja koja su prije nekoliko godina bila apsolutni hit sada sve češće izgledaju hladno ili previše generički, što ne znači da se neće u budućnosti ponovo vraćati, ali trenutno nisu najpoželjnija rješenja.

Minimalizam bez topline

Sterilni, gotovo beživotni prostori s minimalnim namještajem i bez ikakvih ličnih detalja sve manje oduševljavaju. Iako minimalizam kao ideja nije nestao, sada se naglasak stavlja na udobnost i toplinu, uz puno tekstura, prirodnih materijala i ličnih predmeta koji domu daju dušu. Prostor koji izgleda kao hotelska soba možda je neko vreme bio poželjan, ali danas mnogi žele da njihov dom priča ličnu priču.

Otvoreni koncept

Koncept "open spejs" kuhinja i dnevnih boravaka dugo se smatrao savršenim rešenjem za savremeni život. No, nakon godina života u takvim prostorima, sve se više ljudi okreće potrebi za privatnošću i intimnijim zonama. Kuhinje koje su uvijek "na izvolite" i boravci bez ikakvih granica sve češće ustupaju mesto prostorijama koje imaju jasnije definisane funkcije.

Siva kao dominantna boja

Nijanse sive bile su apsolutni hit proteklog desetleća, od zidova do namještaja. Međutim, siva je često ostavljala utisak hladnoće i monotonije, pa je polako zamenjuju toplije palete. Zemljani tonovi, maslinasto zelena, boja terakote ili bež nijanse mogu doprineti unošenju mira i prirodnog ugođaja. Siva će i dalje biti prisutna kao neutralna podloga, ali više neće biti glavna zvijezda enterijera.

Pretjerani mramorni uzorci

Velike plohe belog mramora sa izraženim venama djelovale su luksuzno i efektno, ali u mnogim enterijerima brzo su postale napadne. Danas se više cijeni suptilna upotreba ovog materijala, poput detalja na stočiću, kuhinjskoj ploči ili manjem dekorativnom komadu. Umjerenost vraća mramoru eleganciju koju je izgubio kada je počeo da se koristi svuda i bez mere.

Industrijski stil

Betonski zidovi, gole sijalice i namještaj od sirovog metala nekada su se smatrali vrhuncem modernog dizajna, ali sada ih sve više povezujemo sa hladnoćom i nepraktičnošću. Ljudi žele prostore u kojima se osjećaju ugodno i opušteno, pa se industrijski stil zamjenjuje mekšim verzijama, poput drvenih površina, tkanina i toplih rješenja za osvjetljenje. Na kraju, mnogi stručnjaci smatraju da je dom mjesto za odmor, a ne replika stare fabrike.

(Fashion.hr/ Lepa&Srećna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA