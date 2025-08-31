Nekada je bilo u trendu, sad postaje zastarjelo: Pet trendova u uređenju doma koje treba da izbacite ove jeseni

Saznajte koji enterijerski trendovi izlaze iz mode i čime ih zamijeniti da bi vaš dom bio topliji, udobniji i moderniji ove jeseni. Evo šta stručnjaci savjetuju.

Uskoro nas očekuje sezona kada će u domovima zaživjeti toplina, teksture i blaga nostalgija, ali to ne znači da bismo trebali zadržati sve što smo voljeli proteklih sezona. Neki enterijerski trendovi jednostavno su dosadili ili su previše hvaljeni na društvenim mrežama, pa je vrijeme polako ih pustiti. Unošenje svežine ili nečega "novog" u dom često znači i pažljivo odbacivanje određenih elemenata koji više ne inspirišu ili čak narušavaju uređenost prostora.

I dok će se neki klasici uvijek vraćati, postoje i oni trendovi koji su doživeli svoj vrhunac i sada polako odlaze u zaborav. Promjene u načinu života, želja za većom udobnošću i toplinom, kao i potreba da domovi djeluju lično i jedinstveno, diktiraju i smjer u kojem se razvija dizajn enterijera. Upravo zato određeni stilovi i rješenja koja su prije nekoliko godina bila apsolutni hit sada sve češće izgledaju hladno ili previše generički, što ne znači da se neće u budućnosti ponovo vraćati, ali trenutno nisu najpoželjnija rješenja.

Minimalizam bez topline

Sterilni, gotovo beživotni prostori s minimalnim namještajem i bez ikakvih ličnih detalja sve manje oduševljavaju. Iako minimalizam kao ideja nije nestao, sada se naglasak stavlja na udobnost i toplinu, uz puno tekstura, prirodnih materijala i ličnih predmeta koji domu daju dušu. Prostor koji izgleda kao hotelska soba možda je neko vreme bio poželjan, ali danas mnogi žele da njihov dom priča ličnu priču.

Otvoreni koncept

Koncept "open spejs" kuhinja i dnevnih boravaka dugo se smatrao savršenim rešenjem za savremeni život. No, nakon godina života u takvim prostorima, sve se više ljudi okreće potrebi za privatnošću i intimnijim zonama. Kuhinje koje su uvijek "na izvolite" i boravci bez ikakvih granica sve češće ustupaju mesto prostorijama koje imaju jasnije definisane funkcije.

Siva kao dominantna boja

Nijanse sive bile su apsolutni hit proteklog desetleća, od zidova do namještaja. Međutim, siva je često ostavljala utisak hladnoće i monotonije, pa je polako zamenjuju toplije palete. Zemljani tonovi, maslinasto zelena, boja terakote ili bež nijanse mogu doprineti unošenju mira i prirodnog ugođaja. Siva će i dalje biti prisutna kao neutralna podloga, ali više neće biti glavna zvijezda enterijera.

Pretjerani mramorni uzorci

Velike plohe belog mramora sa izraženim venama djelovale su luksuzno i efektno, ali u mnogim enterijerima brzo su postale napadne. Danas se više cijeni suptilna upotreba ovog materijala, poput detalja na stočiću, kuhinjskoj ploči ili manjem dekorativnom komadu. Umjerenost vraća mramoru eleganciju koju je izgubio kada je počeo da se koristi svuda i bez mere.

Industrijski stil

Betonski zidovi, gole sijalice i namještaj od sirovog metala nekada su se smatrali vrhuncem modernog dizajna, ali sada ih sve više povezujemo sa hladnoćom i nepraktičnošću. Ljudi žele prostore u kojima se osjećaju ugodno i opušteno, pa se industrijski stil zamjenjuje mekšim verzijama, poput drvenih površina, tkanina i toplih rješenja za osvjetljenje. Na kraju, mnogi stručnjaci smatraju da je dom mjesto za odmor, a ne replika stare fabrike.