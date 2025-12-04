Ovaj uređaj nikada ne uključujte u produžni kabl: Rizikujete da vam izgori kuća

Nikada ne priključujte grijalicu u produžni kabl: rizik od požara je ogroman. Evo zašto je to opasno i kako da je koristite bezbjedno tokom zime.

Izvor: Albina Gavrilovic/Shutterstock

Grijalice troše mnogo struje i lako preopterećuju produžni kabl, što može izazvati ozbiljan požar.

Produžni kablovi nisu napravljeni za uređaje velike snage, čak ni ako imaju zaštitu od prenapona.

Najbezbjednije je grijalicu uvek priključiti direktno u zidnu utičnicu i držati je podalje od zapaljivih stvari.

U modernim domovima nezamislivo je funkcionisati bez brojnih uređaja koji rade na struju. Telefoni, laptopovi, bluetooth zvučnici, televizori, modemi – sve se puni i priključuje u utičnice. Pošto većina domova nema dovoljno mjesta za sve uređaje, produžni kablovi postali su svakodnevna potreba. Savršeni su za lampe, ventilatore i uređaje male snage, ali jednu stvar nikada ne smijete uključiti u produžni kabl: grijalicu (radijator na struju / kalorifer).

Produžni kablovi samo prenose struju i proširuju broj utičnica. Neki imaju i zaštitu od prenapona, što štiti uređaje tokom iznenadnih skokova struje izazvanih olujama, kvarovima ili padom vodova. Međutim, ni estetske kutije za sakrivanje kablova ni zaštita od prenapona ne mogu spriječiti opasnost koja nastaje kada se u produžni kabl priključi uređaj koji troši previše struje – poput grijalice, piše House Digest.

Zašto je grijalica u produžnom kablu opasna?

Grijalice troše ogromnu količinu električne energije — u prosjeku oko 1.500 vati. Tipičan produžni kabl može da izdrži između 1.800 i 2.400 vati, i to ukupno za sve uređaje priključene u njega. Stručnjaci savjetuju da se nikada ne prelazi 80% maksimalnog opterećenja, jer se produžni kabl tada pregrijava.

Preopterećen produžni kabl lako može izazvati požar, a statistike su zabrinjavajuće: grijalice su odgovorne za trećinu požara u vezi sa grijanjem doma u SAD, kao i za najveći broj povreda i smrtnih slučajeva.

Čak i ako ne dođe do požara, grijalica može stalno pregrijavati produžni kabl, što ga vremenom oslabljuje i povećava rizik da se zapali.

Izvor: Shutterstock

Najbezbjednije rješenje

Rješenje je jednostavno i najbezbjednije:

Grijalicu uvijek priključujte direktno u zidnu utičnicu.

Pritom obavezno vodite računa da kabl bude dovoljno dug kako bi grijalica stajala najmanje 1 metar udaljena od zapaljivih materijala – zavjesa, tepiha, namještaja i slično.

Grijalice ne morate izbegavati – odlične su za brzo zagrijavanje dnevne sobe ili radne prostorije bez povećavanja termostata. Važno je samo da odaberete model koji je sertifikovan i bezbjedan.