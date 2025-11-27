logo
Sve ste sredili, a gostima ipak neprijatno? 6 grešaka u uređenju stana koje morate hitno da ispravite

Sve ste sredili, a gostima ipak neprijatno? 6 grešaka u uređenju stana koje morate hitno da ispravite

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Stručnjaci otkrivaju najčešće greške zbog kojih se gosti ne osjećaju prijatno u vašem domu...

kako da se gosti osjećaju dobrodošlo u vašem domu Izvor: Shutterstock
  • Toplina doma ne zavisi od luksuza, već od detalja koji stvaraju osjećaj dobrodošlice.
  • Ako ih dočeka neuredno predsoblje, zatrpano stvarima, gosti odmah osjećaju nelagodu.
  • Previše hladne boje i oštra rasvjeta, prostor gubi toplinu.

Dom je najljepši kada u njemu vlada toplina i kada se gosti osjećaju dobrodošlo. Dvije dizajnerke, Amanda Bel i Kali Tompson, otkrile su koje greške najčešće šalju poruku da prostor nije dovoljno prijatan.

Neuredan ulaz

Zatrpani hodnici kaputima i cipelama odmah stvaraju osjećaj nelagode. Potrudite se da uvijek ima malo slobodnog mjesta gdje gosti mogu da odlože torbe i kapute. Tako dajete gostima znak da su dobrodošli.

Oštra rasvjeta

Prejaka svjetla i hladne sijalice stvaraju osjećaj da ste ušli u ljekarsku ordinaciju. Toplija svjetlost, lampe i prigušivači svjetla čine prostor prijatnijim.

Moderno predsoblje
Izvor: Shutterstock

TV je "glavni gost" u dnevnoj sobi

Ako su sve stolice usmjerene ka ekranu, razgovor se gubi. Namještaj postavljen tako da ljudi gledaju jedni u druge podstiče druženje.

Skučen raspored

Tamni, zagušeni prostori ili loše raspoređen namještaj otežavaju kretanje. Otvoreniji raspored i jasni prolazi čine da se gosti osjećaju opušteno.

Dom koji djeluje "previše savršeno"

Ako sve izgleda kao iz časopisa, gosti se boje da nešto ne pokvare. Najprijatniji domovi su oni u kojima se vidi da se u njima živi – mekane teksture, prirodni materijali i lični detalji unose toplinu.

