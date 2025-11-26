"Neizdrživi minimalizam": Mali stan od 47 kvadrata u kojem žene ne bi živjele (Foto)

U ovom malom stanu od 47 kvadrata vladaju neutralne boje, a mjesta za skladištenje stvari su dobro skrivena.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Mali stan od 47 kvadrata pokazuje šta znači ekstremni minimalizam.

Ako je prostor funkcionalan, ali previše hladan, neće se mnogima dopasti.

Feng šui principi su poštovani do maksimuma.

Mali stan od 47 kvadrata je neobičan primjer ispunjenja želja vlasniku koji je od arhitekte tražio da ode do kraja u minimalizmu.

Ideja je bila da prostor podsjeća na umetničku galeriju – čist, prazan, savršeno funkcionalan i prilagođen njegovom hobiju.

Rezultat je stan u kojem je sve svedeno i to maksimalno, gotovo distopijski, ali istovremeno je i vrlo koherentan i promišljen.

Kako bi se dobio osjećaj otvorenog prostora, uklonjen je zid između stare spavaće i dnevne sobe, zatvoren je jedan ulaz u kupatilo, a kuhinja je premještena u dnevni boravak. Na njenom mjestu sada se nalaze tuš i lavabo. Hodnik vodi pravo u glavni prostor, dok su kupatilo i tuš zona diskretno smješteni sa desne strane.

Najveći lični pečat vlasnika jeste njegova ljubav prema LEGO kockama – za njih je osmišljen poseban kutak, galerija u kojoj su pažljivo izloženi modeli. Time je strogi minimalizam dobio dozu razigranosti i topline.

Mali stan 47 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

U enterijeru dominiraju neutralne boje i skrivena mjesta za skladištenje stvari, dok akcenti u plavoj i narandžastoj unose energiju i balans, u skladu sa feng šui principima. Sve je podređeno ideji da jedan stanar ima kontinuiran, otvoren prostor bez viška detalja.

Za vlasnika, ovo je savršeno osmišljen stan – moderan, funkcionalan i potpuno prilagođen njegovom životnom stilu. Ali za mnoge, ovakav minimalizam djeluje previše hladno i neudobno. "Nijedna naša žena ne bi živjela ovdje", reći će čitaoci, jer prostor više podseća na galeriju nego na dom?

