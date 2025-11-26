U ovom malom stanu od 47 kvadrata vladaju neutralne boje, a mjesta za skladištenje stvari su dobro skrivena.
- Mali stan od 47 kvadrata pokazuje šta znači ekstremni minimalizam.
- Ako je prostor funkcionalan, ali previše hladan, neće se mnogima dopasti.
- Feng šui principi su poštovani do maksimuma.
Mali stan od 47 kvadrata je neobičan primjer ispunjenja želja vlasniku koji je od arhitekte tražio da ode do kraja u minimalizmu.
Ideja je bila da prostor podsjeća na umetničku galeriju – čist, prazan, savršeno funkcionalan i prilagođen njegovom hobiju.
Rezultat je stan u kojem je sve svedeno i to maksimalno, gotovo distopijski, ali istovremeno je i vrlo koherentan i promišljen.
Kako bi se dobio osjećaj otvorenog prostora, uklonjen je zid između stare spavaće i dnevne sobe, zatvoren je jedan ulaz u kupatilo, a kuhinja je premještena u dnevni boravak. Na njenom mjestu sada se nalaze tuš i lavabo. Hodnik vodi pravo u glavni prostor, dok su kupatilo i tuš zona diskretno smješteni sa desne strane.
Najveći lični pečat vlasnika jeste njegova ljubav prema LEGO kockama – za njih je osmišljen poseban kutak, galerija u kojoj su pažljivo izloženi modeli. Time je strogi minimalizam dobio dozu razigranosti i topline.
U enterijeru dominiraju neutralne boje i skrivena mjesta za skladištenje stvari, dok akcenti u plavoj i narandžastoj unose energiju i balans, u skladu sa feng šui principima. Sve je podređeno ideji da jedan stanar ima kontinuiran, otvoren prostor bez viška detalja.
Za vlasnika, ovo je savršeno osmišljen stan – moderan, funkcionalan i potpuno prilagođen njegovom životnom stilu. Ali za mnoge, ovakav minimalizam djeluje previše hladno i neudobno. "Nijedna naša žena ne bi živjela ovdje", reći će čitaoci, jer prostor više podseća na galeriju nego na dom?
Pogledajte detalje u galeriji.
"Neizdrživi minimalizam": Mali stan od 47 kvadrata u kojem žene ne bi živjele (Foto)
