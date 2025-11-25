Kako da zaštitite kuću od miševa: Nisu izbirljivi, jedu sve što nađu, a ovo su "pozivnice" za glodare

Male promene u navikama doprinose da vaš dom ostane siguran, čist i bez miševa.

Izvor: Shutterstock

Dovoljno je da miš protrči ispod frižidera da i najmirnija osoba izgubi prisebnost.

Prije nego što počnete da paničite, pogledajte šta sve može da privuče miševe u kuću.

U većini slučajeva, miševi biraju najlakši put do hrane, toplote ili skloništa.

Stručnjaci za suzbijanje štetočina objašnjavaju šta najčešće privlači miševe u dom i koje male promjene mogu da ih otjeraju. Evo kako da vaša kuća ostane van njihovog radara.

Laki ulazni putevi

Miševi traže jednostavne načine da uđu u kuću – kroz vrata, garažna vrata, ventilacione otvore ili cijevi. Ako je razmak na vratima veći od pola centimetra, postavite zaštitnu traku ili pozovite majstora da vam zadihtujte vrata. Prostor oko cijevi najbolje je zatvoriti čeličnom vunom i učvrstiti silikonom ili ljepkom.

Sklonište i toplota

Jednom kada uđu, miševi ostaju ako pronađu tople i skrivene prostore – u kanalima za grijanje ili iza kuhinjskih elemenata. Vole tamne uglove gdje mogu da se sakriju, jedu i ostanu na toplom. Često ih ne vidite, ali ostavljaju tragove – izmet, miris ili zvukove u zidovima i ventilaciji. Ako primjetite znakove zaraze, reagujte odmah da se problem ne proširi.

Dostupna hrana

Otvorene kese sa hranom za kućne ljubimce, prosute pahuljice, sjemenke za ptice ili neizneseno smeće – sve je to pozivnica za miševe. Oni nisu izbirljivi i jedu sve što nađu. Hranu čuvajte u dobro zatvorenim plastičnim, staklenim ili metalnim posudama. Radne površine brišite svakodnevno, podove usisavajte ili čistite, a sudove perite odmah.

Materijal za gnijezdo

Kutije, izolacija i papir savršen su materijal za gnijezdo. Kada se miševi nastane u zidovima, brzo se razmnožavaju. Osim što prave štetu, predstavljaju i zdravstveni rizik – prenose bakterije i viruse putem izmeta, mokraće i pljuvačke. Ako primijetite znakove gnježđenja, odmah uklonite kontaminirane materijale i dezinfikujte prostor.

Tragovi izmeta miševa

Izvor: Shutterstock

Vlažna mjesta

Miševi traže i vodu. Privlače ih mjesta gdje curi cijev ili se stvara kondenzacija ispod sudopera, baš kao i činije sa vodom za ljubimce ostavljene preko noći. Napolju ih privlače stajaća voda, zapušeni oluci ili pojilice za ptice. Popravite curenja čim ih primjetite, osušite vlažne prostore i redovno čistite oluke da biste uklonili izvore vlage.

Miševi nisu samo neprijatni gosti, oni mogu da ugroze zdravlje i naprave veliku štetu. Ključ je u prevenciji: zatvorite sve ulaze, održavajte higijenu, uklonite nered i kontrolišite vlagu.

Nered u dvorištu

Čišćenje spolja je jednako važno kao i unutra. Visoka trava, žbunje ili gomile kutija oko kuće pružaju miševima sklonište. Održavajte dvorište urednim, uklanjajte otpad i redovno skraćujte rastinje uz temelje. Smanjivanjem nereda u dvorištu smanjujete rizik od približavanja miševa kući.

: