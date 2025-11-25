Mali stan od 41 kvadrata u neutralnim bojama: Kuhinja sa trpezarijom u koju ćete se zaljubiti

Mali stan od 41 kvadrata ima kompletnu funkcionalnu kuhinju, dvije spavaće sobe, a u dnevnoj sobi je moguće i da se namjesti rezervni ležaj.

Izvor: Youtube / Morando em 41m

Svaki kvadrat ovog malog stana je pažljivo iskorišćen: od klupe do akvarijuma, od vertikalnog vrta do staklenih vrata u kupatilu.

Kuhinja i trpezarija spojene u skladnu cjelinu – ogledalo, vertikalni vrt i mini bar kao akcenti.

Mali stan od 41 kvadrata uređen je u neutralnim bojama, a namještaj je pravljen po mjeri.

Kuhinja je u kombinaciji svijetlije i tamnije nijanse sive, s tim što su detalji u boji drveta tu da razbiju monotoniju i dodaju toplinu čitavoj prostoriji. Radna ploča od sivog kvarca pokazala se kao praktično rješenje zbog lakog održavanja i diskretnog izgleda.

Umesto klasičnih, napravljene su udubljene ručke minimalističkog dizajna, koje doprinose čistim linijama enterijera.

Uz kuhinju je uređen i trpezarijski kutak, uz sto su dvije stolice i praktična klupa koja štedi prostor - ispod sjedišta je mjesto za skladištenje stvari, naslon čini tanak tapacirung na na zidu, a iznad njega je veliko ogledalo.

Poseban detalj je vertikalni vrt sa kvalitetnim vještačkim zelenilom iz dva dijela, između kojih je simpatičan neonski natpis. Uz horizontalnu svjetiljku, čitav ovaj kutak ima poseban vajb.

Mali stan od 41 kvadrata

Između kuhinje i dnevne sobe je pult, a uz njega naslonjen dvosjed koji se razvlači u rezervni ležaj. Panel sa biljkama i diskretna zavjesa stvaraju prijatan ambijent. Uprkos maloj kvadraturi, našlo se mjesta za veći televizor. Poseban detalj je akvarijum rađen po mjeri, koji je postao centralna tačka prostora. Podovi su obloženi vinilom koji pruža toplotnu i zvučnu izolaciju.

U manjoj spavaćoj sobi je trenutno uređen radni kutak, u koji dekorativne niše i LED profili unose modernu notu. Glavna spavaća soba je dovoljno prostrana da u njoj ima mjesta za veliki krevet i plakar u obliku slova L. Najljepši su elementi rasvete, što se vidi i u kupatilu gdje je osvetljena čak i niša za kozmetiku u tuš-kabini, izdvojenoj staklenim vratima iz dva dijela. Pogledajte detalje u galeriji slika.