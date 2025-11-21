Mali stan od 34 kvadrata sa odličnim rasporedom: Dvije spavaće sobe i mini trpezarija

Kako u malom stanu od samo 34 kvadrata urediti funkcionalan i prijatan dom? Ovaj projekat pokazuje da je sve moguće kada se prostor pažljivo planira!

Malo predsoblje sa cipelarnikom: praktičan kutak za odlaganje obuće i sitnica odmah na ulazu.

Kuhinja u bijelom i boji drveta: svijetla paleta i pločice u „ribljoj kosti“ daju prostoru toplinu i karakter.

Dnevna soba sa roze sofom: nježan akcenat koji razbija neutralne tonove i unosi šarm u enterijer.

Mali stan od 34 kvadrata je osmišljen tako da su u njemu čak dvije spavaće sobe, mini trpezarija, kao i kompletna funkcionalna kuhinja.

Odmah na ulazu dočekuje vas malo, ali funkcionalno predsoblje. Tu se nalazi uski konzolni ormarić za ključeve, telefon i dekoraciju, kao i cipelarnik.

Kuhinja je mala, ali svijetla i maksimalno iskorišćena. Donji ormarići su bijeli, dok su viseći elementi u kombinaciji bijele i boje drveta, što stvara balans između minimalizma i topline. Zid je obložen "metro" pločicama složenim u dezenu "riblja kost", što daje poseban karakter prostoru.

Praktična rješenja uključuju određeno mjesto za kantu za smeće, diskretni ugradni aspirator, kao i pametno raspoređene ormariće različite dubine. Uz kuhinju se nalazi trpezarijski dio podijeljen pregradom od letvica. Sto je postavljen strateški, tako da ne zaklanja prolaz i da se jasno vidi granica između kuhinje i dnevne zone.

Dnevna soba je dobila potpuno nov izgled zahvaljujući promjeni pozicije vrata spavaće sobe. Ona su sada klizna i u sobu se ulazi iz kuhinje. Zid je obložen dekorativnim panelima u dezenu cigle, u vrhu je polica za knjige i ukrase, a ispod nizak TV element u kombinaciji bijele boje i drveta. Poseban akcenat je sofa u nježnoj roze boji – detalj koji razbija neutralnu paletu i unosi ličnu notu. Ružičasta boja se diskretno ponavlja i u drugim dijelovima stana, pa sve djeluje povezano i šarmantno.

U drugu spavaću sobu vode, takođe, klizna vrata, postavljena nasuprot kuhinji. Ovdje vlada mirna atmosfera. Garderober zauzima čitav zid, sa tri velika segmenta. Vrata su bijela, sa diskretnim udubljenim ručkama u drvetu, dok je na trećim ogledalo. Na suprotnom zidu nalazi se TV, sa dodatnom policom u drvetu koja unosi toplinu. Krevet je postavljen uz zid kako bi se dobilo više mjesta za kretanje i radni kutak.

Kupatilo je cijelo u pločicama sa dezenom mermera, iznad WC-a su dvije jednostavne police i ogledalo, dok je donja zona iskorišćena za odlaganje u drvenim elementima. Tuš kabina je riješena praktičnim sklopivim vratima koja maksimalno otvaraju prolaz, a u zidu je ugrađena niša za kozmetiku. Pogledajte ovaj divan stan u galeriji slika