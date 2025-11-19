Ove prelijepe biljke ne smiju u kuhinju: Dekorativne, ali otrovne - što dalje od dodira sa hranom

Stručnjaci upozoravaju: ove dekorativne biljke nikad ne držite blizu hrane.

Ove lijepe biljke koje svi volimo ne treba držati u kuhinji.

Polen pojedinih cvjetova može završiti na hrani prije nego što primijetite.

Opasnost se krije i u mlečnom soku koji nećete možda ni vidjeti.

Svježe cveće i sobne biljke uvek unose boju i osvežavaju prostor, ali neke od njih kriju prave zdravstvene rizike, posebno u prostorijama gdje se priprema hrana.

"Ljudi često ne shvataju da određene biljke jednostavno ne pripadaju kuhinji", upozorava Kejtlin King, izvršna direktorka kompanije "Uredi svoju kuhinju" i stručnjak za enterijer. "Važno je znati koje biljke mogu stvoriti probleme sa higijenom ili čak zdravstvene rizike kada su u blizini hrane."

Čak i biljke koje zahtjevaju minimalnu negu, poput tačkaste begonije, bolje je držati na mjestu gdje mogu dekorativno doprinijeti, ali bez kontakta sa kuhinjskim površinama.

1. Ljiljani

Ljiljani su izuzetno dekorativni, ali njihov polen može pasti na hranu ili posuđe, izazivajući kijanje, suzne oči i iritaciju disajnih puteva. Posebno je važno znati da su svi delovi ljiljana izuzetno otrovni za mačke – čak i mala količina polena ili vode iz vaze može prouzrokovati ozbiljne probleme.

2. Imela

Simbol Božića, imela je veoma otrovna ako se proguta, a bobice se lako mogu pomiješati sa jestivim plodovima u kuhinji. Osim toga, biljka luči lepljiv sok koji se teško čisti i predstavlja rizik od ukrštanja sa hranom.

3. Narcisi

Narcisi su lijepi i cvjetaju svake godine, ali lukovice, stabljike i cvetovi sadrže toksine koji mogu izazvati mučninu, povraćanje i dijareju ako se progutaju. Sok od narcisa koji dođe na ruke lako se može prenijeti na hranu ili kuhinjski pribor.

4. Oleander

Oleander je impresivan, ali izuzetno otrovan. Svaki dio biljke – listovi, cvjetovi, stabljike, pa čak i nektar – sadrži toksine koji mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Dodir sa biljkom, a zatim sa hranom ili licem, može biti opasan.

5. Poinsetija (Božićna zvijezda)

Kada listovi ili stabljike puknu, bijeli mlečni sok može iritirati kožu, a pri gutanju izazvati probleme sa varenjem. Ako postoji rizik da ga djeca ili kućni ljubimci dodirnu ili pojedu, bolje je biljku držati van kuhinje.

