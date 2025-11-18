Biljke zimi ne traže mnogo: 3 ključna pravila za njegu koja svi zaboravljaju

Zimi sobne biljke ulaze u fazu mirovanja i zahtijevaju posebnu njegu. Saznajte koliko često treba zalivati, gdje ih držati i kako spriječiti da se osuše zbog suvog vazduha i toplote iz radijatora.

Izvor: Andrey_Nikitin/Shutterstock

Zimi sobne biljke troše manje vode i zahtjevaju mirniji režim njege – pretjerano zalivanje je najčešća greška.

Držite ih dalje od radijatora i promaje, a listove povremeno prebrišite kako bi lakše disale i upijale svjetlost.

Ne đubrite ih i ne presađujte tokom zime – obezbijedite stabilnu temperaturu, malo svjetla i veću vlažnost vazduha.

Zima je najteži period za sobne biljke: svjetla je manje, vazduh je suv, a mnogi ih, iz najbolje namjere, zalivaju kao da je ljeto. Iako djeluje da sve radimo ispravno, nekoliko malih grešaka može potpuno da uništi biljku. Evo kako da to izbjegnete i da važe zelenilo dočeka proljeće zdravo i bujno.

Najčešća greška je previše vode. Zimi biljke troše manje vlage jer sporije rastu, pa zemlja ostaje duže mokra. Zalivaj tek kada se gornji sloj zemlje osuši – a kod sukulenata i kaktusa još rjeđe. Ako su listovi mekani ili žućkasti, vjerovatno ih "utapaš" vodom. U tom slučaju, pusti zemlju da se potpuno prosuši prije sljedećeg zalivanja.

Drži ih dalje od radijatora

Toplota iz radijatora i promaja kroz prozor stvaraju temperaturne šokove. Biljke tada počinju da venu, listovi im se suše, a ponekad čak i opadaju. Idealno mjesto je metar-dva od izvora toplote, uz dovoljno dnevnog svjetla. Ako su listovi prašnjavi, obriši ih vlažnom krpom – tako će lakše disati i upijati svjetlost.

Sobne biljke

Izvor: Shutterstock

Povećaj vlažnost i pusti ih da "spavaju"

Zimi je vazduh u stanovima suv, što iscrpljuje biljke. Pored njih postavi činiju s vodom ili vlažan peškir na radijatoru. U ovom periodu ne treba im ni đubrivo ni presađivanje – sada miruju. Samo stabilna temperatura, malo svjetla i minimum pažnje. Sve više od toga više šteti nego koristi, piše Blic.

(Lepa i srećna/Mondo)