logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj stan je među najljepšim u svijetu: 500 kvadrata nestvarnog luksuza

Ovaj stan je među najljepšim u svijetu: 500 kvadrata nestvarnog luksuza

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Luksuzni londonski penthaus Flower Court, djelo studija Ešbi, prikazan u Fajdonovoj knjizi otkriva savršen spoj modernog dizajna, topline i estetike.

Luksuzni londonski penthaus Flower Court, djelo studija Ešbi Izvor: Printskrin/ Youtube/ COTERIE | Interior Design Inspiration
  • Fajdon je objavio luksuznu knjigu o najboljim savremenim dizajnerima enterijera, u kojoj se ističe londonski penthaus Flower Court.
  • Dizajnerski studio Ešbi osmislio je prostor od 500 m² u krem paleti boja, sa bogatim teksturama i smirenim, galerijskim karakterom.
  • Penthaus spaja luksuz i toplinu, a najimpresivniji su dnevni boravak, zelena radna soba i dekorativni detalji koji daju lični pečat prostoru.

Fajdon, jedan od najprestižnijih svjetskih izdavača u oblasti umjetnosti, arhitekture i dizajna, objavio je luksuznu knjigu "By Design: The World's Best Contemporary Interior Designers" – izdanje koje stručni mediji nazivaju "krem de la krem savremenog dizajna enterijera". U knjizi se nalazi više od sto najuticajnijih savremenih dizajnera i studija koji oblikuju aktuelne trendove u uređenju prostora.

Možda će vas zanimati

Među brojnim projektima posebno se izdvojio jedan koji savršeno predstavlja modernu eklektiku – Flower Court, londonski penthaus koji potpisuje britanski dizajnerski studio "Ashby".

Prostor od gotovo 500 kvadrata smješten je u centru londonskog Vest Enda i predstavlja spoj luksuza, topline i savršeno promišljenih detalja.

Svaka prostorija ima svoj ritam i priču, ali ih povezuje mekana, krem paleta boja koja stvara osjećaj lakoće i prozračnosti. Iako je ispunjen bogatim teksturama i tonovima, enterijer odiše smirenošću, kao savremena galerija u kojoj se spajaju udobnost i estetika.

Najimpresivniji dijelovi su elegantna zelena radna soba, intimni kutak sa šahovskom tablom i btrpezarija ukrašena aranžmanom osušenog cvijeća – dokaz prepoznatljivog stila studija Ešbi.

Ipak, dnevni boravak najjače oblikuje atmosferu prostora – ispunjen umjetninama, skulpturama i taktilnim dekorom, on otkriva koliko pažljivo osmišljeni detalji mogu promijeniti doživljaj doma.

Iako izgleda nedostižno, ovaj penthaus pruža snažnu inspiraciju: pokazuje da luksuz može biti topao, ličan i duboko estetski, a ne hladan i distanciran.

Pogledajte i video snimak ovog umetničkog enterijera:

Najčešća pitanja:

1. Zašto je Flower Court penthaus izdvojen kao primjer vrhunskog dizajna?

Zbog svoje smirene, eklektične estetike, bogate teksture i pažljivo odabrane palete boja. Prostor spaja luksuz i toplinu, pa djeluje i impresivno i izuzetno prijatno za život.

2. Koje elemente možemo primijeniti u sopstvenom domu?

Toplu, kremastu paletu, miješanje materijala i taktilnih površina, umjetnine ili dekorativne skulpture i pažljivo osmišljene kutke – poput radnog prostora u boji ili ugla za društvene igre.

3. Da li eklektičan enterijer nužno znači visok budžet?

Ne. Ideja eklektike je u kombinovanju stilova, boja i tekstura koje volite. Mogu se uklopiti pristupačni komadi uz nekoliko upečatljivih detalja koji podižu prostor.

4. Kako postići balans između luksuza i topline?

Korišćenjem neutralne osnove, prirodnih materijala, tekstura koje pozivaju na dodir i pažljivo osvjetljenje. Umjetnine mogu uneti luksuz, dok paleta zemljanih tonova donosi toplinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

uređenje doma luksuz penthaus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA