Pet trikova da drveni namještaj izgleda kao nov i poslije 20 godina: Ove greške svi pravimo, a nismo ni svjesni

Otkrijte pet ključnih savjeta stručnjaka za održavanje drvenog namještaja kako bi izgledao kao nov i trajao decenijama, bez skupih tretmana.

Izvor: YWSDDD/Shutterstock

Drveni namještaj traje decenijama uz jednostavne navike: zaštita od sunca, vlage i svakodnevnih oštećenja.

Stručnjaci savjetuju blaga sredstva za čišćenje i izbegavanje agresivnih hemikalija koje mogu trajno oštetiti drvo.

Sitne ogrebotine su normalne — drvo s vremenom razvija patinu i postaje još lepše ako se pravilno održava.

Drveni namještaj je jedan od najljepših i najtrajnijih elemenata u domu, ali samo ako se pravilno održava. I najkvalitetniji komadi, od tikovih stolica do masivnih hrastovih komoda, zahtevaju redovnu negu. Zato su dva stručnjaka za nameštaj otkrila najbolje trikove za održavanje, kako bi vaši omiljeni komadi ostali u savršenom stanju godinama.

1. Njegujte drvo kao što njegujete kožu

Možda zvuči neobično, ali poređenje je potpuno tačno.

"Uvijek kažem ljudima da drvo tretiraju kao kožu", objašnjava Noa Mors, suosnivač i direktor proizvoda u kompaniji Hetta. "Zaštita od direktnog sunca i vlage pravi ogromnu razliku kroz vrijeme."

Sunčevi zraci mogu da izblede boju drveta i oštete završni sloj, pa stručnjaci savetuju da koristite zavjese, roletne ili jednostavno premestite komad dalje od jakog svjetla.

2. Ponašajte se prema namještaju kao prvog dana

Iako djeluje idealistično, ovo je jedan od najboljih načina da sačuvate komade. Obavezno stavite filc ili zaštitne jastučiće na noge stolova i stolica, koristite podmetače ispod šoljica i čaša i nikada ne stavljajte vrele posude direktno na površinu.

"Ako se nešto prospe, obrišite odmah blago vlažnom krpom, pa zatim osušite", kaže Mors. "Te male navike čuvaju drvo godinama."

Čišćenje drvenog nameštaja

Izvor: FotoDuets/Shutterstock

3. Birajte blaga sredstva za čišćenje

"Blago čišćenje može da učini čuda za drvo koje je samo prljavo ili blago zaprljano", otkriva Kris Maršal iz Rockler Woodworking & Hardware.

Počnite od najblažeg rješenja - par kapi deterdženta za sudove u litru vode.

Za tvrdokornije fleke dodajte malo belog sirćeta, natopite sunđer i nežno prebrišite.

Ono što nikako ne smete koristiti su agresivni odmašćivači, hemijski čistači kupatila, amonijak ili varikina jer oni trajno oštećuju završni sloj drveta.

4. Ne pretrpavajte fioke

Navika punjenja fioka do vrha oštećuje konstrukciju i dovodi do savijanja.

"Fioka može da podnese lagan do srednji teret, ali težak sadržaj stavlja konstrukciju na ozbiljan test", kaže Maršal.

Ako želite da traju, ugradite kvalitetne klizače i fioke uvek zatvarajte lagano - nikako ne zalupite, piše Real Simple.

Pretrpana fioka

Izvor: Oleg Shvetsov/Shutterstock

5. Ne brinite zbog sitnih ogrebotina jer one daju karakter

Jedna od najvećih prednosti drveta je njegova trajnost.

"Zato i gradimo komade od punog drveta - ono vremenom razvija prelijepu patinu", kaže Mors. "Ogrebotine i tragovi života nisu kvar, oni su karakter."

Cilj nije da nameštaj zauvek izgleda kao nov, već da s vremenom dobije lepotu, toplinu i priču koju donosi svakodnevna upotreba.

Najčešća pitanja o održavanju drvenog namještaja

1. Kako da sprečim da drveni namještaj izblijedi izgubi boju?

Drvo zaštitite od direktnog sunca tako što ćete koristiti zavjese, roletne ili komad premestiti dalje od jakog svjetla. UV zraci najbrže oštećuju završni sloj i mijenjaju boju.

2. Koje sredstvo je najbolje za svakodnevno čišćenje drveta?

Najbolja opcija je blaga mešavina vode i par kapi deterdženta za sudove. Za jače mrlje možete dodati malo belog sirćeta, ali izbjegavajte agresivne hemikalije poput amonijaka i varikine.

3. Da li su ogrebotine znak oštećenja?

Ne - sitne ogrebotine i tragovi korišćenja deo su prirodnog procesa starenja drveta i doprinose patini. Komadi od punog drveta mogu i naknadno da se izbruse i prelakiraju.

4. Kako da produžim vijek trajanja fioka i ormarića?

Nemojte ih pretrpavati teškim stvarima, jer to savija konstrukciju. Ugradnja kvalitetnih klizača i nežno zatvaranje fioka značajno produžava trajnost nameštaja.