Kako izabrati namještaj za dnevnu sobu: Trikovi koje koriste dizajneri da povećaju prostor i naprave dobar sklad

Saznajte kako da pametno izaberete ugaonu garnituru, klub sto, TV komodu i rasvjetu. Praktični savjeti za uređenje dnevne sobe koja je udobna, funkcionalna i prepoznatljivo vaša.

Izvor: followtheflow/shutterstock

Izbor namještaja za dnevnu sobu nije trka za trendovima, već potraga za ravnotežom između stila i svakodnevice. U nastavku donosimo praktične savete kako da osmislite koncept prostora, uskladite boje i osvetljenje, pametno definišete zone i stvorite sklad koji traje – za dnevnu sobu koja je udobna, funkcionalna i prepoznatljivo vaša.

Ugaona garnitura – srce svake dnevne sobe

Ugaona garnitura najčešće je centralni element dnevnog boravka i diktira raspored ostalog namještaja.

Kod manjih prostora birajte modele dimenzija oko 200×160 cm, dok prostrane sobe mogu podnijeti garniture i do 350×300 cm.

Idealno, širina garniture treba da zauzima 50 do 70% zida uz koji stoji, a da ostane 70–100 cm slobodnog prolaza između sofe i ostalog namještaja.

Kada je riječ o materijalima – kožne garniture su praktične i jednostavne za održavanje, dok tkanine pružaju toplinu i udobnost, ali zahtjevaju više njege.

Ako živite u manjem stanu, odličan izbor su garniture na razvlačenje ili modeli sa prostorom za odlaganje. Međutim, ako kupujete ugaonu garnituru koja se koristi i za spavanje, izbjegavajte kožu i eko kožu, jer nisu najudobnije za tu svrhu.

Nameštaj za dnevnu sobu

Izvor: Shutterstock

Klub sto – detalj koji povezuje prostor

Klub sto je centralna tačka koja povezuje garnituru i ostatak sobe.

Visina stola treba da bude jednaka visini sjedišta sofe ili koji centimetar niža.

Širina stola idealno je oko dvije trećine širine sofe, čime prostor djeluje skladno i vizuelno uravnoteženo.

Za male prostore najbolji su okrugli ili ovalni stolovi, jer poboljšavaju protočnost i olakšavaju kretanje. U većim sobama pravougaoni sto daje dovoljno prostora i lijepo prati liniju garniture.

Kada birate materijal, vodite računa o stilu: drvo i keramika lepo se uklapaju u klasične i rustične enterijere, dok staklo i metal unose lakoću i modernost.

Praktični dodaci poput fioka i polica ispod ploče doprinose urednosti i funkcionalnosti prostora.

Nameštaj za dnevnu sobu

Izvor: Shutterstock

TV komoda – fokusna tačka dnevne sobe

Prilikom izbora TV komode, pođite od veličine televizora:

za 43 inča – komoda širine 120–140 cm,

za 50 inča – 140–160 cm,

za 65 inča – 180–200 cm.

Visina komode treba da bude takva da je središte ekrana u visini očiju – najčešće oko 50–60 cm.

Osim praktičnosti, TV komoda mora biti i estetski usklađena, jer zauzima centralno mesto u sobi. Zato birajte model koji se uklapa u stil prostora – od minimalističkih do modernih varijanti sa LED osvetljenjem ili visećim policama.

TV polica u dnevnoj sobi

Izvor: followtheflow/shutterstock

Rasveta – završni pečat atmosfere

Za savršen balans svjetla, kombinujte tri tipa rasvjete:

Ambijentalnu (glavno svjetlo – plafonjerke, lusteri),

Radnu (lampe za čitanje pored sofe),

Akcentnu (zidne lampe ili reflektori za isticanje detalja).

U prostorima s visokim plafonom, dominantni luster može biti glavni izvor svjetla, dok stolne i podne lampe stvaraju toplu, prijatnu atmosferu.

Dimeri su odlični za prilagođavanje intenziteta svetla prema dobu dana i raspoloženju.

Lampa u dnevnoj sobi

Izvor: Shutterstock

Usklađivanje sa veličinom prostora

U manjim stanovima birajte višenamjenske komade – dvosed koji se razvlači, sklopivi sto ili ormare do plafona. Ogledala i sjvetle boje optički šire prostor, dok prirodno svjetlo doprinosi svežini.

U velikim sobama povežite stilove između prostorija – neka se, na primjer, drveni detalj iz kuhinje ponovi i u dnevnoj zoni.

Tepih je sjajan način da vizuelno odvojite zonu za sjedenje – najbolje je da prednje noge nameštaja stoje na tepihu.

Bez obzira na veličinu sobe, ostavite najmanje 90–100 cm slobodnog prolaza, kako bi prostor bio prohodan i skladan.

Pogledajte neke od ideja za uređenje dnevne sobe:

Q&A: najčešća pitanja o uređenju dnevne sobe

1. Koliko prostora treba da zauzima ugaona garnitura u dnevnoj sobi?

Idealno je da zauzima 50 do 70% zida uz koji stoji, uz minimum 70 cm slobodnog prolaza.

2. Koji oblik klub stola je najbolji za manji prostor?

Okrugli ili ovalni stolovi, jer omogućavaju lakše kretanje i deluju vizuelno mekše.

3. Koji materijal garniture je najlakši za održavanje?

Koža i eko koža su praktične za čišćenje, dok su tkanine udobnije, ali zahtevnije za održavanje.

4. Kako odabrati idealnu visinu TV komode?

Tako da je sredina ekrana u visini očiju dok sedite, obično 50–60 cm visine.

5. Kako pravilno osvijetliti dnevni boravak?

Kombinujte ambijentalno, radno i akcentno svetlo – jedno daje osnovni ton, drugo praktičnost, a treće atmosferu.

6. Kako vizuelno povećati mali dnevni prostor?

Birajte svijetle tonove, ogledala, nameštaj s nogicama i maksimalno koristite prirodno svetlo.