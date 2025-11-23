Ove stvari odmah izbacite iz kuće: Prije 20 godina bile su hit, danas su stvar neukusa i siromaštva

Saznajte koje detalje u uređenju doma dizajneri smatraju neukusnim i zastarjelim – od vještačkih biljaka do komplet setova namještaja – i otkrijte kako da ih lako zamijenite elegantnim, modernim rješenjima.

Dizajneri enterijera izdvajaju najčešće greške u uređenju doma – od komplet setova namještaja i vještačkih biljaka do generičkih završnih obrada i jeftinih ramova.

Većina ovih detalja nekada je bila normalna, ali danas djeluju zastarjelo, neuredno ili vizuelno “jeftino”.

Rješenja su jednostavna: miks različitih komada, kvalitetni materijali, prirodni elementi, pravilne zavese i umjeren, bezvremenski dekor.

Ljepota ličnog stila leži u samopouzdanju i činjenici da vas nije briga šta drugi misle o vašem domu. Ipak, postoji i druga strana medalje – ljudi će uvijek imati mišljenje, a posebno dizajneri enterijera, kojima je to posao.

Iako bi dom trebalo da uređujete isključivo prema sopstvenom ukusu, postoje određeni trendovi i predmeti koje će većina profesionalaca odmah ocijeniti kao neumjesne. Riječ je o stvarima koje prije 20 godina možda nisu bile sporne, ali danas je priča drugačija.

Kompleti namještaja

Jedna od najčešćih grešaka, prema mišljenju dizajnera, jesu usklađeni setovi nameštaja. Čak pet stručnjaka nezavisno ih je istaklo jer, kako objašnjava dizajnerka Tina Ramčandani za House Beautiful, "ne ostavljaju mjesta za specifičnost".

Domovi opremljeni takvim setovima često podsjećaju na izložbene prostore, dodaje dizajnerka Aleksis Vital. Umjesto toga, poigrajte se s različitim, ali komplementarnim komadima namještaja kako bi prostor delovao odmjerenije i toplije.

Vještačko cvijeće i biljke

Iako se čini kao odlično rješenje za neke, vještačke biljke često nisu najbolji izbor. Dizajnerka Ejmi Mekoj smatra da jedna ili dvije kvalitetne vještačke biljke mogu izgledati dobro, ali sve više od toga je pretjerano i samo skuplja prašinu.

Tina Ramčandani prihvata ih samo ako su izuzetno dobro urađene, a Danijel Čiprut iz Danielle Rose Design Co savjetuje da ih u potpunosti izbjegavate, jer im "nedostaje tekstura i pokret koji oživljavaju prostor".

Veštačko cveće

Standardne, generičke završne obrade

Bilo da ste se uselili u novogradnju ili iznajmili stan, vrijeme je da zamenite standardne, generičke završne obrade poput kvaka, slavina ili pločica.

"Danas je dostupno toliko lijepih, povoljnih opcija za okove, pločice, vodovodne instalacije, ma šta god poželite", kaže Tina Ramčandani. "Stvarno ne morate da se držite osnova kada su alternative ovako pristupačne i djelotvorne".

Kolekcija neusklađenih šolja

Šaljive šolje različitih oblika i boja možda su bile simpatične u studentskim danima, ali vrijeme je za dogradnju. Kako kaže dizajnerka Džen Barber: "Definitivno ne želite da ih poslužite gostima".

Ne morate baciti šolju koja ima sentimentalnu vrednost, ali nabavite elegantan, usklađen set, koji ćete s ponosom iznijeti pred goste.

Šolje u kuhinji

Jeftini plastični ramovi

Dobar okvir može transformisati sliku, zato nemojte sopstvene fotografije i umetnička djela da potcjenjujete jeftinom plastikom. "Stari plastični okviri za slike uvijek izgledaju neukusno", kaže Džen Barber. Njen savjet je jasan: "Uložite u neke lijepe".

Zidne naljepnice i natpisi

Svi smo vidjeli zidove ukrašene natpisima poput Live, Laugh, Love, no previše takvih ukrasa može djelovati napadno.

"Volim ponekad da vidim uramljeni citat, ali ni u kojem slučaju svaki zid u vašem domu ne bi trebalo da izgleda kao ukrštenica", kaže dizajnerka Ember Gajton. Isto važi i za natpise s uputstvima, poput onih u kupatilu koji vas podsjećaju da operete ruke – to se podrazumijeva.

Nalepnica na zidu

Vertikalni venecijaneri

Jednostavan način da poboljšate izgled prostora jeste da se riješite vertikalnih venecijanera.

"Vertikalni venecijaneri su neukusni", decidirano tvrdi Džen Barber. "Najčešće ih srećemo postavljene na kliznim vratima, i gotovo su uvijek prljavi od otisaka ruku". Čak i s ograničenim budžetom, ljepše zavese od tkanine bolji su i elegantniji izbor.

Pretjerano tematske sobe

Postoji velika razlika između dizajnerske estetike i doslovne tematske sobe, a ovo drugo dizajneri često smatraju neukusnim. Posebno su kritični prema temi plaže.

"Pretjerano izvedene obalske teme u kućama na plaži tjeraju me da pobegnem glavom bez obzira", objašnjava dizajnerka Suzan Petri. Većina dekora trebalo bi da bude bezvremenska.

Praznični ukrasi tokom cijele godine

"Niko ne želi da vidi novogodišnja svjetla leti i rogove izobilja cijele godine", kaže Suzan Petri. "Postoji razlog zašto ukrašavamo za praznike samo jednom godišnje".

DEkoracija ulaznih vrata

Ogromni porodični portreti

"Volim porodične fotografije, ali mislim da su mnogo bolje u manjim ramovima, ili ako su veća zidna umjetnost, trebalo bi da budu u spavaćoj sobi, hodniku, ili ne u javnom dijelu kuće", objašnjava Hilari Koen.

Loše izvedeni galerijski zidovi

Dizajner Mark Šubert ne smatra sve galerijske zidove neukusnim izborom, već to tvrdi samo za one koji su pretrpani, loše osmišljeni i nasumični.

"Kada su ispunjeni neusklađenim printovima, generičkim citatima ili nasumičnim ukrasnim predmetima, mogu da preplave prostor i više djeluju kao vizuelni nered nego kao osmišljen dizajn", pojašnjava.

Naglašeni zid s tapetama

Tapete imaju najbolji efekat kada se koriste na svim zidovima, jer tako stvaraju potpun i zaokružen dojam. Prema riječima dizajnerke Kristin Harvi, naglašeni zid s tapetom, koji se često viđa u dječjim sobama, ne postiže željeni efekat i može djelovati nezavršeno.

Tapete u dnevnoj sobi

Motivacioni posteri

Iako mogu da budu inspirativni, veliki posteri s motivacionim frazama nisu najelegantniji izbor za zidove.

"Mislim da suptilna umetnost bez teksta više podstiče na razmišljanje", kaže Kristin Harvi.

Zavjese pogrešne veličine

Prekratke ili preuske zavese čine jednu od najvećih grešaka u uređenju.

"Imamo snažne emocije prema zavesama, i ništa ne čini sobu neuravnoteženijom od oskudnih panela koji ne dodiruju pod ili jedva prekrivaju prozor", kaže dizajnerka Danijel Čiprut. Zavese bi trebalo da budu dovoljno duge da dodiruju pod i dovoljno široke da lijepo uokviruju prozor.

