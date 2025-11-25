Ovaj trik malo ko zna, a biljke puštaju pelcere kao lude: Otkrivamo tajnu koju baštovani ljubomorno čuvaju

Otkrijte kako zlatni bršljan pomaže reznicama drugih biljaka da brže puste korijen zahvaljujući prirodnim hormonima rasta i jednostavnom triku s vodom.

Zlatni bršljan prirodno oslobađa hormone rasta koji pomažu drugim biljkama da mnogo brže razviju korijen.

Dovoljno je da njegove reznice stavite u istu posudu s vodom zajedno sa drugim biljkama i redovno mijenjate vodu na svake dvije nedelje.

Prvi korjenčići pojavljuju se već nakon dvije nedjelje, a kad dostignu oko 5 cm, biljke su spremne za sadnju u zemlju.

Ljubitelji sobnog bilja znaju koliko strpljenja je potrebno dok se ne pojave prve žilice na reznicama. Srećom, postoji jednostavan trik koji može ubrzati proces, korišćenje zlatnog bršljana, poznatog i kao đavolji bršljan ili potos.

Ova biljka prirodno proizvodi hormone rasta koji pomažu drugim biljkama da brže puste korijen. Sve što vam treba jeste jedna zdrava stabljika i posuda s vodom.

Kako zlatni bršljan pomaže biljkama?

Biljke proizvode hormone poput auksina, koji su ključni za razvoj korijena. Zlatni bršljan oslobađa auksine u vodi, a kada u istu posudu stavite reznice drugih biljaka, one upijaju te hormone i brže se ukorijenjuju.

Zlatni bršljan proizvodi veliku količinu auksina, što pomaže biljkama da se ukorijene mnogo brže nego inače, objašnjava botaničarka Lote Berendsen.

Zlatni bršljan

Korak 1: Pripremite pelcere zlatnog bršljana

Izaberite zdravu stabljiku s nekoliko listova. Makazama ili nožem isjecite dio stabljike tik ispod čvora, gdje list izlazi iz stabljike. Uklonite donje listove kako ne bi trulili u vodi.

Korak 2: Dodajte druge biljke

U istu posudu s vodom stavite reznice biljaka koje želite da razmnožite, poput filodendrona, sanseverije ("svekrvin jezik") ili hlorofituma ("biljka pauk"). Zlatni bršljan će polako otpuštati hormone rasta, koji će pomoći ovim biljkama da brže razviju koren.

Korak 3: Koristite providne posude

Staklene ili plastične tegle omogućavaju da pratite razvoj korena. Biljkama će prijati dodatna svetlost, što ubrzava proces.

Korak 4: Redovno menjajte vodu

Ne menjajte vodu prečesto! Idealno je menjati je na svake dve nedelje kako bi se očuvali korisni hormoni i sprečilo truljenje biljaka.

Zalivanje biljaka

Korak 5: Strpljenje donosi rezultate

Prvi znaci rasta korena pojavljuju se već nakon dvije nedelje. Kada koren poraste oko 5 cm, biljke su spremne za sadnju u zemlju.

Može li ovaj trik da djeluje i u zemlji?

Tehnički da, ali u vodi je efekat brži jer se hormoni lakše oslobađaju i biljke ih brže upijaju. Umesto da kupujete skupe preparate za ukorenjivanje, iskoristite prirodnu moć zlatnog bršljana i pomozite svojim biljkama da brže napreduju!

