Biljke koje gotovo da ne možete da uništite: Osvježavaju svaki dom, a rastu iako zaboravite na njih

Autor Dušan Volaš Izvor Lepa i srećna
0

Ove biljke su idealne za zauzete ili početnike – ne traže mnogo pažnje, a unose svežinu i život u svaki dom. Saznajte koje vrste gotovo ne možete da uništite.

Izdržljive sobne biljke koje ne traže puno nege Izvor: KELENY/Shutterstock

Ako ste od onih koji iskreno vole ideju zelenila u domu, ali vam svaka sobna biljka na kraju propadne, možda problem nije u vama, nego u pogrešnom odabiru.

Kaktusi i sukulenti često se smatraju najsigurnijim izborom, ali zapravo traže više svjetla i pravilniju brigu nego što se misli. Srećom, postoji niz biljaka koje su otpornije, jednostavne za održavanje i pritom izgledaju uredno i dekorativno.

Šta zapravo znači "otporna biljka"?

Otporna biljka nije ona koju možete zaboraviti mjesecima, nego ona koja dobro podnosi manje idealne uslove: slabije svjetlo, povremeno preskakanje zalivanja i promjene temperature. Takve biljke idealne su za užurbane, često odsutne ili jednostavno zaboravne vlasnike koji ipak žele da dom izgleda živo.

Sanseverija

Sanseverija ne traži puno. Dobro podnosi suvi vazduh, rijetko zalivanje i tamnije prostore. Idealna je za stanove u kojima nema previše prirodne svjetlosti. Osim što izgleda elegantno, pročišćava vazduh i gotovo je nemoguće uništiti je.

Sanseverija
Izvor: Shuterstock

Pauk biljka

Pauk biljka jedna je od najzahvalnijih sobnih biljaka. Podnosi različite uslove, brzo se širi i lako oporavlja, čak i nakon duljeg zanemarivanja. Dovoljno ju je zaliti jednom sedmično i povremeno obrisati listove. Dobro uspijeva i u visećim teglama, što je čini estetski zanimljivom opcijom.

Pauk biljka
Izvor: Shutterstock

Potos

Potos je biljka koja uspeva gotovo svuda. Ne smeta joj ni vještačko svjetlo, pa je čest izbor za kancelarje. Lako se razmnožava i brzo raste, a dovoljno ju je zaliti jednom na svake dvije nedjelje.

Jedina mjera opreza: držite je dalje od kućnih ljubimaca.

Potos
Izvor: Shutterstock

Zamija

Zamija je izuzetno izdržljiva te podnosi i suve prostore i zaborav. Ne traži gotovo nikakvu pažnju: zalivanje jednom mjesečno sasvim je dovoljno. Listovi su tamnozeleni i sjajni, zbog čega prostor odmah djeluje urednije i svježije. Često je biraju ljudi koji žele zelenilo bez obaveze.

Zamija
Izvor: Shutterstock

Aspidistra

Aspidistra, često zvana i "gvozdena biljka", godinama nosi reputaciju jedne od najotpornijih sobnih biljaka.

Može rasti u uglovima gdje druge biljke ne uspijevaju, podnosi manjak svetla, suv vazduh i neredovno zalivanje. Idealna je za starije stanove ili kancelarijske prostore s vještačkim svjetlom.

Aspidistra
Izvor: Shutterstock

Kako odabrati biljku koja odgovara vašem ritmu?

Pre kupovine razmislite o svjetlu, temperaturi i sopstvenim navikama. Ako često putujete, birajte biljke koje tolerišu sušu (zamija, sanseverija).

Ako želite nešto što se lako razmnožava i brzo daje efekat "zelenog kutka", birajte pauk biljku ili pothos. A ako tražite biljku za tamni ugao sobe, aspidistra je siguran izbor.

