Zabavite se sa djecom pred praznike: Napravite sami snježnu kuglu (VIDEO)

Snježna kugla doprinosi osjećaju praznične čarolije, a mi vam otkrivamo kako da je uz malo materijala i kreativnosti napravite sami. Ovaj "uradi sam" projekat je zabava za cijelu porodicu.

Izvor: Shutterstock/hurricanehank

Snježne kugle mogu da budu sjajna praznična dekoracija, a možete ih napraviti i sami, proces je jednostavan.

Uključite i djecu i zabavite se zajedno u ovom "uradi sam" projektu.

Kako se bliže novogodišnji i božićni praznici, sve više razmišljamo o dekoraciji doma. Snježne kugle mogu da budu sjajan način da dodate svom domu malo praznične čarolije, a ono što je sjajno je da ove kugle možete da napravite i sami, ili čak zabavljajući se sa djecom. Osim što ćete se sjajno zabaviti praveći snježnu kuglu, ovaj mali praznični projekat neće vas ni puno koštati.

Ono što vam je potrebno je jedna providna tegla (sa poklopcem) srednje veličine, figurice Snješka Bijelića, Djeda Mraza, plastične jelkice ili već neki slični predmeti koje želite da ubacite unutra. Takođe, trebaće vam ljepak i šljokice.

Najprije na unutrašnju stranu poklopca zalijepite figuricu po želji, vodeći računa da one više stavite iza manjih, a ukoliko imate neke veoma sitne figurice, preporuka je da njih zalijepite na neko postolje - za to vam mogu poslužiti male providne kutijice.

U teglu zatim sipajte vodu tako da seže malo više od polovine tegle, pa dodajte nekoliko kapi providnog ljepka i izmiješajte. Dodajte šljokice po želji, pa sipajte još vode, da napunite teglu. Sada jednostavno zatvorite poklopac tegle na koji ste prethodno zalijepili figurice i vaša snježna kugla je gotova.

Cijeli postupak pravljenja možete da pogledate u videu ispod:

Kako napraviti snežnu kuglu Izvor: Youtube/Welcome To Nana's

(Yumama/Mondo)