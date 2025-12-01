Srušili sve pregradne zidove malog stana i napravili čudo: Luksuzni dom u Novom Sadu o kakvom mnogi maštaju

Pametno projektovan mali stan u Novom Sadu spaja spavaću kabinu, modularan namještaj i svjetlosne otvore u jedinstven, funkcionalan i izuzetno kreativan prostor.

Stan u Novom Sadu projektovan je kao potpuno otvoren i multifunkcionalan prostor, sa centralnom spavaćom kabinom nepravilnog oblika koja omogućava cirkularno kretanje.

Kreativna rješenja poput kružnog prozora, plišane zavjese, perforiranih otvora, modularnog namještaja i ogledala stvaraju osjećaj većeg i svjetlijeg prostora uprkos maloj kvadraturi.

Kombinacija monohromne osnove i jarkih detalja, kao i kompaktna kuhinja uz terasu, čine stan izuzetno funkcionalnim, razigranim i vizuelno efektnim.

Stan male kvadrature u Novom Sadu projektovan je za dvoje ljudi kao jedinstveni prostor sa umetnutom spavaćom sobom. Prilikom izrade projekta arhitektima iz "Cherry Art HUB" prvi korak bio je uklanjanje svih pregradnih zidova i izmještanje postojećih funkcionalnih celina, te formiranje potpuno otvorenog prostora koji je pružao mogućnosti za primjenu kreativnih i neobičnih rješenja.

Glavni motiv u prostoru jeste spavaća soba koja je napravljena u vidu kabine nepravilnog oblika, povezane otvorima sa ostalim dijelovima stana, tako da je omogućeno cirkularno kretanje. Ova kabina, čiji zidovi sežu od poda do plafona, sadrži samo bračni krevet i izdignuta je na drvenu platformu. Dotok prirodne svjetlosti i protok vazduha obezbjeđen je nizom otvora: sadrži veliki kružni prozor koji gleda na kuhinju i terasu, sa dnevnom sobom povezana je velikim prolazom koji se zatvara pomjeranjem teške plišane zavjese, dok je sa druge strane kliznim vratima povezana sa garderoberom i kupatilom. Umivaonik sa ogledalom nalazi se ispred kupatila i naslanja na pregradni zid kabine, koji je perforiran prozorom, što omogućava dotok svjetlosti ali i vizuelno proširuje prostor.

Kuhinja je izmještena u odnosu na prvobitni plan i projektovana je tik uz terasu, sa kojom je povezana velikim prozorima. Veoma je kompaktna i uniformna - sadrži podne elemente u beloj boji koji obezbjeđuju prostor za odlaganje stvari i skrivanje frižidera i drugih uređaja, te malo ostrvo koje funkcioniše kao radna površina ili prostor za jelo za dvije osobe. Dve jarko žute otvorene police sa začinima posebno se ističu u ovom monohromnom ambijentu.

Na kuhinju se nadovezuje dnevni boravak koji je takođe veoma osvijetljen. Ideja je bila da se, po ugledu na dobre primjere iz japanske arhitekture, svaki kvadrat prostora maksimalno funkcionalno iskoristi. Centralni dio prostora dnevne sobe ispunjen je pokretnim i modularnim komadima namještaja koji omogućavaju brzu i laku transformaciju prostora prema potrebi, dok je uz zid napravljena dugačka i niska biblioteka, te zatvorene komode za odlaganje. Dnevni boravak je od ulaznog predsoblja odvojen velikim trokrilnim ormanom, koji je u potpunosti prekriven ogledalima, čime je postignuta veća osvetljenost i vizuelna prostranost. Trpezarijski sto je na razvlačenje, pokretan je i spreman da ugosti šestoro ljudi na večeri, ili da pak služi kao manji radni sto, a kada je sklopljen, inkorporiran je u komodu. Po istom principu je upotrebljena i modularna sofa, koja pored dnevne upotrebe može poslužiti za prenoćište za jednu osobu.

Svedenost i monohromnost koja dominira na elementima namještaja, jednoobraznom podu od mikrocementa i bijelim zidovima oplemenjena je detaljima jarkih boja, poput galerije slika na zidu, dekorativnih jastuka, zavjesa, tepiha i sobnog bilja.

Tamno zelena plišana zavesa, koja zajedno sa vidljivom drvenom platformom skrivaju spavaću sobu, podsjećaju na pozorišnu binu i imaju scenski efekat, pa samim tim metaforično najbolje oslikavaju razigranost i transformativnu moć prostora ovog stana, u kome je scenografija podređena svakodnevnom životu.

