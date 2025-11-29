Najbolji trikovi za novogodišnju dekoraciju u malom stanu

Kako da mali stan izgleda praznično i luksuzno: 7 ideja dizajnera za dekoraciju malog prostora tokom praznika.

Izvor: Shutterstock

U idealnom svijetu svi bismo imali prostran dom, ogromnu jelku i kamin za čarape... Ali ako tvoj dom nije velik koliko i tvoj praznični duh – ne brini. Možda ne možeš da postaviš džinovskog naduvanog Snješka na nepostojeći travnjak, ali postoji mnogo načina da mali prostor pretvoriš u prazničnu bajku. Evo sedam ideja dizajnera enterijera koje odlično funkcionišu u malim stanovima.

1. Biraj mini jelku umjesto velike

Ako živiš u garsonjeri ili malom stanu, ogromna jelka nije opcija, ali mini jelka (do 120 cm) jeste. Dizajnerka Britni Baton kaže da treba birati uži model kako bi se uštedjelo na prostoru.

Ako ima mjesta, predlaže čak dve ili tri manje jelke različitih visina. Tako dobijaš više dimenzije i dubine, a tzv. "Grinč" jelke su idealne jer su više, a imaju manji prečnik.

2. Kači vjenčiće i girlande

Girlande i venčići daju ogroman efekat, a zauzimaju minimalno prostora. Možeš ih staviti na ogledala, police, vrata, komode… Dodaj nježne lampice, bobice ili trake i postigni simetriju – neparan broj dekoracija uvijek izgleda bolje.

Za male stanove odlično radi trik dizajnera Skota Frensisa: stavi vjenčiće s obe strane ulaznih vrata kako bi se vidjeli i spolja i iznutra.

Novogodišnja dekoracija malog stana

Izvor: Shutterstock

3. Idi na šik i suptilno

Iako su slatki, jastuci sa Deda Mrazom mogu delovati prenatrpano u malom prostoru. Umjesto toga, biraj suptilne praznične detalje: jastučnice u kariranom dezenu, božićne knjige na stočiću, ukrase u staklenim ili srebrnim činijama.

Ne moraš kupovati nove jastuke – samo jastučnice, koje zauzimaju mnogo manje mjesta kada se sklone.

4. Zamijeni umjetnička djela prazničnim

Dizajnerka Pegi Hadad kaže da je ovo jedan od najlakših trikova sa najvećim efektom. U kupatilo, kuhinju ili hodnik dodaj prazničnu ilustraciju ili starinski motiv iz second hand radnje. Retro praznična umjetnost je sada veliki trend.

Novogodišnja dekoracija

Izvor: Shutterstock

5. Upali svijeće za topliju atmosferu

Svijeće zauzimaju minimalno mjesta, a mijenjaju cijeli ambijent. Bilo da je to miris bora, cimet, ili klasične svijeće u srebrnim držačima – one daju toplinu i eleganciju i malom i velikom prostoru.

6. Čarape kači na prozorsku dasku

Nemaš kamin? Nije problem. Čarape okači na prozorsku dasku. Važno je da uneseš prazničnu simboliku.

Novogodišnje čarape na prozoru

Izvor: Shutterstock

7. Manje je više

Ne moraš da dekorišeš svaki ugao. Hadad savetuje da se fokusiraš na nekoliko upečatljivih tačaka. Skloni svakodnevne dekoracije i napravi prostor da praznični detalji dođu do izražaja. Mala jelka ili "pencil tree" mogu izgledati raskošno uz dobro slojevito osvjetljenje, piše RealSimple.