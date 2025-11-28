Zašto biljke umiru kad uključimo grijanje? Nije problem u toploti

Zimi naši stanovi postaju pravi izazov za sobne biljke, posebno za osjetljive vrste ili one koje potiču iz drugog klimatskog područja.

"Biljkama zimi najviše škodi toplota" je zabluda.

Tanki listovi brzo venu i suše se zbog drugog razloga.

Držite ih dalje od grijanja i redovno prskajte.

Ako kod kuće imate orhideje, fikuse, paprat, anturijume ili monsteru, možda ste primijetili da im se stanje značajno pogoršava s početkom grijne sezone. I to uopšte nije zbog temperature.

Tokom jeseni i zime biljke zahtijevaju posebnu pažnju i odgovarajuću njegu. Važno je da im posvetite više vremena kako bi lijepo izgledale sada, ali i na proljeće. Suv vazduh, smanjena količina prirodnog svjetla i blizina radijatora mogu da ih oslabe, pa čak i dovedu do odumiranja. Ipak, to ne znači da treba da prestanete da grijete stan.

Kira Kej, stručnjak iz rasadnika Bloom and Wild, upozorava da mnoge sobne biljke, naročito one iz tropskih krajeva, poput sagovaca, loše podnose suv vazduh i visoke temperature, posebno kada su blizu radijatora ili kamina.

"Dodatna toplota uopšte ne pomaže biljkama da prežive zimu. Naprotiv, može da im bude teška, a u nekim slučajevima čak i smrtonosna", upozorava Kej.

Nije problem u temperaturi ili nedostatku sunca - zimi biljke ubija suv vazduh

Problem nije samo temperatura, već nedostatak vlage. Centralno grijanje, podno grijanje ili kamini isušuju vazduh, što negativno utiče na biljke.

"Listovi postaju suvi, a biljke mogu da počnu da venu. Direktna blizina izvora toplote dodatno ih oštećuje", objašnjava Kej.

Posebno su ugrožene biljke sa tankim i nježnim listovima, poput paprati ili anturijuma. Kej ističe da "što su listovi tanji i manji, veći je rizik da biljka strada u suvom vazduhu".

Kako da zaštitite biljke tokom zime?

Kej preporučuje da se saksije pomjere dalje od izvora toplote. Dobro rješenje je postavljanje biljaka na police, bočne stočiće ili u viseće saksije. Grupisanje biljaka na jednom mjestu takođe pomaže. Na taj način se stvara prirodna mikroklima koja pomaže zadržavanju vlage. Dodatno, možete da stavite posudicu sa vodom blizu biljaka, redovno prskate listove ili investirate u mali ovlaživač vazduha.

Šta da radite kada biljke propadaju tokom grijne sezone?

Ako primijetite da listovi opadaju ili da biljka izgleda slabo, ne treba da paničite.

"To može biti reverzibilno. U takvim situacijama potrebno je odsjeći oštećene dijelove biljke i premjestiti je na mjesto sa stabilnijim uslovima, dalje od izvora toplote. Redovno prskanje tokom nedjelje ili dvije može pomoći biljci da povrati snagu", umiruje Kej.

