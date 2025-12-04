Žena ima 101 godinu, ne izbija iz teretane: Kako bakica koristi maslinovo ulje za zdravu starost

Injasi Lasa ima 101 godina, a svakodnevni trening i maslinovo ulje su njeni recepti za dug život.

Izvor: Instagram / inaxi.lasa

Vježbanje je najbolji lijek za dugovječnost, poručuje Injasi Lasa koja ima 101 godinu i svaki dan vježba u teretani.

Dnevni trening i maslinovo ulje su njen recept za zdravu starost.

Za mnoge je uspjeh ako odu na trening jednom nedjeljno, ali jedna stogodišnjakinja tvrdi da je svakodnevni trening – uz maslinovo ulje – njen recept za dug i zdrav život.

Injasi Lasa iz Španije oduvijek je bila aktivna, a danas je odlučna da bude "najstarija osoba u teretani, a ne najmlađa u domu za stare".

Preživela je Drugi svjetski rat, rak dojke, dvije frakture kuka, operaciju oka i susret sa kovidom u 98. godini. Uprkos osteoartritisu, svaki dan vježba.

U teretanu je prvi put ušla sa 94 godine, kada je počela da radi vježbe snage – kako bi ojačala mišiće, učvrstila kosti i usporila demenciju.

"Pre toga sam voljela da vozim sobni bicikl i da šetam, ali moj sin i njegovatelj su me nagovorili da krenem u teretanu. Iskreno, to je najbolja odluka koju sam donijela posljednjih godina", kaže Injasi.

Zimi dan počinje šetnjom u 8 ujutro, a zatim odlazi u teretanu sa sinom, gdje dva sata radi trening snage. "Vežbanje me čini živom, a dobro je i za um", dodaje.

Njena disciplina postala je inspiracija i na društvenim mrežama – uz pomoć sina, Injasi je stekla više od 112.000 pratilaca na TikToku.

"Počeli smo iz zabave, nismo mislili da će ljudi obraćati pažnju. A sada mi pišu da sam im primjer", kaže ona.

Ipak, dugovječnost ne pripisuje samo treningu.

"Aktivnost je najbolja, ali i ishrana je važna. Živimo na selu, imamo puno voća i povrća. Jedemo bijelo meso, ali skoro uopšte ne jedemo brašno i šećer. Ako bih morala da izdvojim hranu za dug život – to su maslinovo ulje i povrće", poručuje Injasi.

Nauka potvrđuje njene riječi: istraživanja pokazuju da trening snage može da "pomladi" biološku starost i do osam godina, a samo 15 minuta šetnje dnevno značajno smanjuje rizik od smrtnosti.

"Vježbanje je najbolji lijek za dugovječnost", zaključuje ova vitalna Baskijka, odlučna da nikada ne odustane.