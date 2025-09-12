Neobičan rekord u Japanu: Zabilježeno skoro 100 hiljada stogodišnjaka

Broj stogodišnjaka u Japanu porastao je na rekordnih 99.763, saopštila je danas japanska vlada.
To je već 55. godina zaredom da broj stogodišnjaka raste, prenosi Tanjug.
Procjenjuje se da će se broj onih starijih od 100 godina povećati za 4.644 u odnosu na prethodnu godinu, zaključno sa 15. septembrom, prema informacijama Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite.
Ministarstvo je ove podatke objavilo uoči praznika Dana poštovanja starijih, koji se obilježava u ponedjeljak.
Kako se navodi, žene čine oko 88 procenata od ukupnog broja, odnosno 87.784, dok broj stogodišnjaka muškog pola iznosi 11.979.
Najstarija osoba je Shigeko Kagawa, 114-godišnja žena iz Jamatokorijame u prefekturi Nara.
Najstariji muškarac u zemlji je Kiyotaka Mizuno (111) iz Ivate u prefekturi Šizuoka.
U Japanu u prosjeku ima 80 stogodišnjaka na 100.000 ljudi.
Vlada je pokrenula istraživanje o broju stogodišnjaka 1963. godine, kada ih je bilo 153.
Brojka je premašila hiljadu 1981. godine, a 10.000 1998. godine.
Prosječan životni vijek Japanaca bio je 87 godina za žene i 81 godinu za muškarce u 2024. godini, prema podacima Ministarstva.
(MONDO)