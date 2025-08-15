Japanski ministar posjetio kontroverzni hram i izazvao međunarodni skandal: Susjedne zemlje oštro reagovale

Japan je obilježio 80 godina od poraza u Drugom svjetskom ratu, ali pažnju javnosti i regiona ponovo je izazvala posjeta hramu Jasukuni, koju Južna Koreja i Kina smatraju simbolom militarizma i negiranja istorijskih zločina.

Izvor: youtube/Rare Earth, https://www.youtube.com/watch?v=5z8uKEepW2w

Japan danas obilježava 80. godišnjicu kapitulacije u Drugom svjetskom ratu, a pažnju javnosti ponovo je privukla posjeta jednom od najkontroverznijih mjesta kolektivnog sjećanja, tokijskom hramu Jasukuni. Među posjetiocima koji su se u petak rano ujutru uputili ka ovom svetilištu našao se i ministar poljoprivrede Šindžiro Koizumi, bivši kandidat za lidera vladajuće Liberalno-demokratske partije.

Hram Jasukuni odaje počast za oko 2,5 miliona ratnih žrtava, među kojima je i 14 osuđenih ratnih zločinaca iz kategorije A, kao i više od hiljadu drugih koji su procesuirani od strane savezničkih sudova nakon završetka rata 1945. godine.

Iako hram za mnoge u Japanu predstavlja simbol sjećanja i poštovanja prema poginulima, susjedne zemlje, naročito Južna Koreja i Kina, oštro reaguju na zvanične posjete ovom mjestu. Obje države, koje su trpele brutalnu okupaciju i agresiju tokom perioda japanskog imperijalizma, smatraju Jasukuni simbolom negiranja istorijskih zločina i žarištem nacionalističke ideologije.

Zvanični Seul i Peking već godinama apeluju na japanske lidere da se uzdrže od posjeta hramu, ističući da takvi gestovi remete diplomatske odnose i sprečavaju istinsko pomirenje u istočnoj Aziji.

Reakcije iz Južne Koreje i Kine: "Japan mora da pokaže kajanje za prošlost"

Povodom posjete japanskih zvaničnika hramu Jasukuni, oglasila se južnokorejska vlada izražavajući "duboko razočaranje i žaljenje". U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova u Seulu ističe se da budući odnosi dvije zemlje moraju biti zasnovani na iskrenom kajanju Japana zbog istorijskih nepravdi.

Sličan ton stigao je i iz kineske ambasade u Tokiju, gdje su japanski političari kritikovani zbog, kako je navedeno, "pogrešnog odnosa prema istoriji agresije".

"Samo suočavanjem sa prošlošću može se zaslužiti poštovanje. Moramo pamtiti greške kako se ne bi ponavljale", poručio je kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, bez direktnog pominjanja hrama, ali sa jasnom porukom Tokiju.

Ipak, ministar poljoprivrede Šindžiro Koizumi, koji je ranije posjetio Jasukuni, branio je svoj gest:

"Važno je nikada ne zaboraviti da odamo počast onima koji su dali živote za svoju zemlju, bez obzira na to kojoj naciji pripadali. To je princip koji treba da poštujemo", rekao je Koizumi novinarima.

Premijer Šigeru Išiba, koji se nije pridružio posjeti hramu, prisustvovao je posebnoj komemoraciji u Tokiju zajedno sa carem Naruhitom. Time je ponovljena praksa distanciranja premijera od kontroverznog svetilišta, posljednji premijer koji je posetio Jasukuni bio je Šinzo Abe 2013. godine, što je tada izazvalo oštru kritiku tadašnjeg američkog predsjednika Baraka Obame.

"Petnaesti avgust je dan žalosti i sećanja na pale u ratu, ali i prilika da reafirmišemo posvećenost miru. Vlada će nastaviti da izražava zahvalnost poginulima i njihovim porodicama", rekao je portparol vlade Jošimasa Hajaši.

Napeti odnosi

Lokalni mediji prenose da su hram posjetili i bivši ministri Sanae Takaichi i Takajuki Kobajaši, oboje poznati po konzervativnim stavovima i učesnici prošlogodišnjih izbora za lidera Liberalno-demokratske partije.

Ova godišnjica dolazi svega nekoliko dana pre očekivane posjete južnokorejskog predsednika Lija Džea Mjunga Tokiju, zakazane za 23. i 24. avgust. Posjeta bi mogla biti ključna za dalje unapređenje odnosa dvije zemlje koje, uprkos istorijskim tenzijama, poslednjih godina intenziviraju bezbednosnu saradnju, posebno u svjetlu rastućeg kineskog uticaja i nuklearne pretnje iz Sjeverne Koreje.

Obilježavajući Dan oslobođenja od japanske kolonijalne vlasti, 15. avgusta, predsednik Li je izjavio da odnosi Seula i Tokija treba da budu "usmjereni ka budućnosti", sa fokusom na pragmatičnu diplomatiju i zaštitu nacionalnih interesa Južne Koreje.

(Index.hr/MONDO)