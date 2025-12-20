logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajni kolaps na ulazu u BiH: Kilometarske kolone na više graničnih prelaza

Saobraćajni kolaps na ulazu u BiH: Kilometarske kolone na više graničnih prelaza

Autor Dušan Volaš
0

Ogromne gužve zabilježene su večeras na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, gdje su na više graničnih prelaza formirane kilometarske kolone.

Saobraćajni kolaps na ulazu u BiH: Kilometarske kolone na više graničnih prelaza Izvor: Auto-moto savez Republike Srpske

Večernji sati donijeli su značajno pojačan intenzitet saobraćaja na sjevernim i zapadnim granicama Bosne i Hercegovine. Prema podacima BIHAMK-a, kritična situacija je na prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod, Svilaj, Šamac, Orašje, Šepak i Brčko.

Dok se na ovim lokacijama čeka u dugim kolonama, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je povremeno pojačan, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske skreću pažnju vozačima da su gužve dijelom uzrokovane i uvođenjem novog sistema registracije putnika koji se primjenjuje na granicama sa Evropskom unijom. Ovaj sistem zahtijeva detaljniju obradu podataka, što direktno utiče na brzinu prolaska i stvara dodatne zastoje.

Vozačima se savjetuje da prije polaska na put provjere stanje na graničnim prelazima putem veb-kamera i da, ukoliko je moguće, koriste manje frekventne prelaze kako bi izbjegli višesatna čekanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćaj granični prelaz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ