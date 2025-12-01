Dramatičan zastoj u Sibiru: Kolaps na magistrali, kolona duga 85 kilometra stoji satima na minus 18 stepeni (VIDEO)

Na magistralnom putu "Bajkal", na granici Irkutske oblasti i Burjatije, nastao je nezapamćen saobraćajni kolaps. Formirana je kolona duga nevjerovatnih 85 kilometara, a vozila u snijegu stoje već više od sedam sati na temperaturi od -18 stepeni Celzijusa.
Društvene mreže preplavljene su snimcima sa terena. Vozači i putnici su zarobljeni u ekstremno teškim uslovima. Situacija je kritična jer ljudima ponestaje hrana i voda, automobilima je na izmaku gorivo, a među zaglavljenima na putu ima i porodica sa djecom.
Zastoj je uzrokovan kamionima koji su, uslijed nepovoljnih vremenskih uslova i snježnih padavina, stali i time potpuno blokirali prolaz za putnička vozila. Saobraćaj je dodatno otežan zbog intenzivnog snijega i izuzetno slabe vidljivosti.
Пробка длиной 85 километров образовалась на российской федеральной трассе «Байкал»— Вот Так (@vottak_tv)December 1, 2025
Затор растянулся от поселка Выдрино до Култука. Автомобили стоят без движения уже около семи часов. Люди, оказавшиеся фактически в ловушке, говорят, что у них заканчивается вода, еда и топливо для…pic.twitter.com/TKU3Jh6ht0
Mediji podsjećaju da na ovom dijelu magistralnog puta višednevne kolone i kilometarski zastoji postaju redovna pojava svake zime kada nastupe nepovoljni vremenski uslovi.