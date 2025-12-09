Glavni krivac za smrtne ishode na putevima: Za 11 mjeseci iz saobraćaja zbog alkohola isključeno više od 17.000 vozača

Iz saobraćaja je zbog vožnje pod dejstvom alkohola za 11 mjeseci isključeno više od 17.000 vozača, a upravo je alkohol krivac za najviše smrtnih ishoda na putevima, rečeno je danas na predavanju učenicima Tehničke škole u Banjaluci.

Izvor: Envato

Pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Dragan Miletić rekao je da je predavanje dio kampanje "Lako je alkohol odbiti", kojom žele da skrenu pažnju mladima da vožnja i alkohol na idu zajedno, a koja će trajati do 31. januara.

"Razmislite da li je bitniji alkohol ili život. Težimo ka tome da povećamo bezbjednost saobraćaja i skrećemo svim vozačima pažnju na štetnost alkohola", rekao je Miletić.

Jelica Lubura iz Auto-moto saveza Republike Srpske navela je da je riječ o tradicionalnoj preventivnoj kampanji, jer se baš u ovom periodu godine bilježi porast upotrebe alkohola.

"Alkohol je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda i to onih sa smrtnim ishodom ili teškim povredama. Čak i pri malim koncentracijama alkohola, vozač ima smanjene psihofizičke sposobnosti", ukazala je Lubura.

Načelnik Jedinice policije za bezbjednost saobraćaja Uprave policije MUP-a Republike Srpske Bojan Škorić istakao je da se tokom cijele godine sprovode slične kampanje, ali i represivne mjere s obzirom na to da je ove godine zabilježeno 406.000 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

"Više od 17.000 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog upotrebe alkohola. Taj broj raste iz godine u godinu. Imamo problem u kulturi naših ljudi. Oni više razmišljaju da li će ih zaustaviti policija nego o bezbjednosti", naveo je Škorić.

Rukovodilac odsjeka za vozače, puteve i vozila u Agenciji za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Nikola Torbica naveo je da je svim jedinicama lokalne samouprave dostavljen dopis o štetnosti alkohola, ali i točenja alkohola maloljetnim licima.

"Učenici srednjih škola imaće priliku da poslušaju edukativno predavanje i nauče sve ono što ne mogu čuti u auto-školama. Moramo ih dodatno edukovati. Preventivne i represivne mjere daju najviše rezultata", rekao je Torbica.

Kampanju "Lako je alkohol odbiti" provode Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja i Auto-moto savez, u saradnji sa lokalnim zajednicama.

(Srna)