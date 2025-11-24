logo
Vozač iz Gradiške uhvaćen pijan za volanom neregistrovanog vozila, automobil privremeno oduzet

Autor Nikolina Damjanić
0

Policija iz Gradiške podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv vozača A.S. iz ovog grada jer je utvrđeno da je pod dejstvom alkohola upravljao neregistrovanom "lančijom" i učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz gradiške Policijske uprave.

Policija uhvatila pijanog vozača u Gradišci Izvor: Shutterstock

U saopštenju je navedeno da je A.S, sa 1,73 promila alkohola u krvi, vozio prije sticanja prava na upravljanje, dok su na vozilu bile nepripadajuće registarske oznake.

"Riječ je o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja i u registru novčanih kazni ima dug od 1.750 KM", naveli su iz policije.

Automobil je privremeno oduzet zbog bojazni da će ovo lice nastaviti da čini prekršaje, navedeno je u saopštenju.

Gradiška vožnja alkohol

