Vozač iz Gradiške uhvaćen pijan za volanom neregistrovanog vozila, automobil privremeno oduzet

Policija iz Gradiške podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv vozača A.S. iz ovog grada jer je utvrđeno da je pod dejstvom alkohola upravljao neregistrovanom "lančijom" i učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, saopšteno je iz gradiške Policijske uprave.

Izvor: Shutterstock

U saopštenju je navedeno da je A.S, sa 1,73 promila alkohola u krvi, vozio prije sticanja prava na upravljanje, dok su na vozilu bile nepripadajuće registarske oznake.

"Riječ je o višestrukom povratniku u činjenju težih prekršaja i u registru novčanih kazni ima dug od 1.750 KM", naveli su iz policije.

Automobil je privremeno oduzet zbog bojazni da će ovo lice nastaviti da čini prekršaje, navedeno je u saopštenju.