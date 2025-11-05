U Gradišci uhapšen osumnjičeni za pokušaj mita policijskom službeniku

Pripadnici Policijske uprave Gradiška uhapsili su N.H. iz ovog grada zbog sumnje da je pokušao da podmiti policijskog službenika.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ova osoba se sumnjiči da je u mjestu Čatrnja u Gradišci nudila novac policijskom službeniku kako bi odustao od obavljanja službene radnje i sankcionisanja saobraćajnog prekršaja.

Nako toga, N.H. je uhapšen, a novčanica mu je oduzeta.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naredio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu davanje mita.