U Gradišci uhapšen osumnjičeni za pokušaj mita policijskom službeniku

Autor Nikolina Damjanić
Pripadnici Policijske uprave Gradiška uhapsili su N.H. iz ovog grada zbog sumnje da je pokušao da podmiti policijskog službenika.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ova osoba se sumnjiči da je u mjestu Čatrnja u Gradišci nudila novac policijskom službeniku kako bi odustao od obavljanja službene radnje i sankcionisanja saobraćajnog prekršaja.

Nako toga, N.H. je uhapšen, a novčanica mu je oduzeta.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naredio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu davanje mita.

