Kriza prevoznika: Traži se hitan sastanak sa Hrvatskom, u protivnom već najavljeni protesti

Radna grupa za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača iz BiH u Šengen zoni zatražila je danas od Savjeta ministara, odnosno predsjedavajuće Borjane Krišto, da hitno zatraži sastanak sa Vladom Hrvatske o ovoj temi.

Na današnjem sastanku u Sarajevu Radna grupa usvojila je i zaključak da će se obratiti nadležnim institucijama Hrvatske i zatražiti tolerantniju primjenu režima prelaska granice za profesionalne licencirane vozače.

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto rekao je novinarima da je na sastanku zaključeno i da Ministarstvo inostranih poslova hitno uputi sažetak ovog problema svim ambasadama članicama EU koje rade u BiH.

Forto je ocijenio da bez nedavnih regionalnih protesta prevoznika tema boravka vozača iz BiH u EU ne bi dobila pažnju nadležnih, prije svega određenih struktura unutar Evropske komisije, ali i zemalja članica EU koje takođe mogu imati štetu zbog ove situacije.

On je istakao da se problem boravka vozača iz BiH u EU tretira kao migracijsko pitanje, iako je riječ o trgovini.

"Ovo je tretirano kao migracijski boravak, a zapravo je trgovinska stvar. Zato očekujemo da Evropska komisija brzo riješi izuzeće za profesionalne vozače koji su licencirani za međunarodni prevoz", rekao je Forto i dodao da nema iluzija da se može doći do brzog rješenja, ali da se do njega mora doći.

Ćutanje i bježanje od problema, konstatovao je Forto, neće učiniti da problem nestane.

Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić naglasio je da problem daleko nadilazi sektor transporta i da je riječ o problemu čitave poslovne zajednice BiH i zemalja zapadnog Balkana, te da bi posljedice mogle biti dugoročne.

On je upozorio da ukoliko kompanije koje koriste transportne usluge počnu gubiti poslove i ispadati iz globalnih lanaca snabdijevanja, u drugom krugu ni transportne kompanije više neće imati posla.

"Bez snažnijeg pristupa i rješavanja ovog problema na nivou EU, privreda BiH može zapasti u tešku situaciju", rekao je Jašarspahić.

Zijad Šarić iz Konzorcijuma "Logistika" rekao je da je do sada 875 vozača vraćeno sa granice sa Hrvatskom i da se nikada ne zna kada će vozač preći granicu i da li će biti vraćen.

On je ukazao i na neujednačenu primjenu pravila, odnosno da postoje prelazi gdje se pravila primjenjuju, a na drugima ne.

Šarić je istakao da će ukoliko ne bude rezultata, 23. marta biti održani ranije zakazani protesti prevoznika.

"Oni se više ne mogu odgađati. Već smo jednom dali prostor diplomatiji", poručio je Šarić i zaključio da je transportni sektor u BiH na koljenima.

Forto je najavio da će od Savjeta ministara, koji je formirao ovu grupu, biti zatraženo da u njen sastav uvrste i predstavnike Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih poslova, Granične policije i Direkcije za evropske integracije.