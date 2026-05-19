Radiće se 24 sata dnevno: Naložena hitna sanacija oštećenja na prilazu mostu u Gradišci

Autor Vesna Kerkez
Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković naložio je hitnu sanaciju oštećenja na prilazu mostu u Gradišci i organizovanje rada 24 časa dnevno.

Janković je naložio je preduzeću "Niskogradnja" da odmah započne sanaciju oštećenja na podvožnjaku koji predstavlja pristup mostu na graničnom prelazu u Gradišci.

Janković je zatražio i organizovanje rada u režimu od 24 časa kako bi oštećenje bilo sanirano u najkraćem roku i omogućeno bezbjedno odvijanje saobraćaja.

Iz "Puteva Republike Srpske" saopšteno je da je naređeno i dodatno ispitivanje ostatka konstrukcije, odnosno dva podvožnjaka na prilazu mostu, nakon čega će biti odlučeno u kom obimu će ova dionica moći ponovo da bude puštena u saobraćaj.

Ekipe "Puteva Republike Srpske" jutros su izašle na teren i utvrdile da je oštećenje nastalo na dijelu pješačke staze i zaštitne ograde.

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci tokom noći je došlo do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je potpuno obustavljen prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Do urušavanja je došlo oko jedan čas poslije ponoći, a u incidentu nije bilo povrijeđenih jer se u tom trenutku niko nije nalazio na mostu.

