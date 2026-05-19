Iran iznio uslove za pregovore sa Amerikom: Evo šta traže da bi pristali na dogovor

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Iran je izneo uslove za pregovore sa SAD, tražeći ukidanje sankcija, pomorske blokade i povlačenje američkih trupa, dok UN pozivaju na slobodnu plovidbu Ormuskim moreuzom.

Iran predstavio uslove za pregovore sa SAD i zatražio ukidanje sankcija Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova za pravna i međunarodna pitanja Kazem Garibabadi predstavio je parlamentarnom Odboru za nacionalnu bezbjednost izvještaj o pregovorima sa Sjedinjenim Državama i iranskim predlozima. U izveštaju se, između ostalog, raspravljalo o ukidanju sankcija, američkoj pomorskoj blokadi i povlačenju američkih snaga iz regiona, prenose iranske državne novinske agencije IRNA i ISNA.

Detalji iranskih prijedloga

Prema izvještaju koji citira IRNA, Garibabadi je naglasio iransko "pravo na obogaćivanje i uživanje mirnodopskih nuklearnih prava". U dokumentu se takođe detaljno razrađuju sljedeći zahtjevi Irana:

  • Okončanje rata na svim frontovima, uključujući Liban.
  • Ukidanje američke pomorske blokade.
  • Oslobađanje iranske imovine i sredstava.
  • Obezbjeđivanje naknade za ratnu štetu koju su nametnule SAD radi obnove zemlje.
  • Okončanje svih jednostranih sankcija i rezolucija Savjeta bezbjednosti.
  • Povlačenje američkih snaga sa periferije Islamske Republike.

UN traže neograničen pristup Ormuskom moreuzu

Na vijest da Iran uspostavlja Upravu za moreuz Persijskog zaliva radi upravljanja saobraćajem u Ormuskom moreuzu, reagovale su Ujedinjene nacije. Portparol UN-a Farhan Hak izjavio je da UN ne žele "da bilo koji pojedinačni entitet ograničava slobodu pristupa" tom strateškom plovnom putu.

"Na kraju, za nas je važno da osiguramo da nema ograničenja slobode plovidbe na otvorenom moru i u Ormuskom moreuzu", poručio je Hak.

Ministar spoljnih poslova: Ponašanje SAD koči diplomatiju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da su, prema njegovom mišljenju, kontradiktorni potezi i pretjerano ponašanje Sjedinjenih Država ozbiljna prepreka diplomatskim naporima, prenijela je agencija ISNA.

Tokom sastanka sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsinom Nakvijem, Aragči je rekao da Iran ima duboko nepovjerenje prema američkoj administraciji zbog ranijih neispunjenih obećanja.

On je dodao da Teheran učestvuje u diplomatskim razgovorima o okončanju sukoba isključivo zbog, kako je naveo, odgovornog pristupa.

Pakistanski ministar Mohsin Nakvi izrazio je nadu da bi Pakistan mogao pomoći u uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu.

