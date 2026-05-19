Urušio se dio mosta na Savi u Gradišci, obustavljen sav saobraćaj

Izvor: GP Maljevac

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunosti obustavljen prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, urušavanje se dogodilo oko jedan čas poslije ponoći.

Srećom, u trenutku incidenta na mostu nije bilo vozila niti pješaka, tako da nema povrijeđenih osoba.

Iz MUP-a Republike Srpske potvrđeno je da je granični prelaz privremeno zatvoren, kao i saobraćaj u Ulici vojvode Stepe ispod mosta, te u Vidovdanskoj ulici.

Policijski službenici tokom noći bili su na terenu, gdje su pomagali u regulisanju situacije i preusmjeravali saobraćaj.