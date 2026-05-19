logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Urušio se dio mosta na Savi u Gradišci, obustavljen sav saobraćaj

Urušio se dio mosta na Savi u Gradišci, obustavljen sav saobraćaj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde. Saobraćaj preko graničnog prelaza potpuno je obustavljen.

Djelimično urušavanje mosta na Savi u Gradišci, zatvoren granični prelaz Izvor: GP Maljevac

Na mostu preko rijeke Save u Gradišci došlo je do djelimičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde, zbog čega je u potpunosti obustavljen prekogranični saobraćaj za sve kategorije vozila i pješake.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, urušavanje se dogodilo oko jedan čas poslije ponoći.

Srećom, u trenutku incidenta na mostu nije bilo vozila niti pješaka, tako da nema povrijeđenih osoba.

Iz MUP-a Republike Srpske potvrđeno je da je granični prelaz privremeno zatvoren, kao i saobraćaj u Ulici vojvode Stepe ispod mosta, te u Vidovdanskoj ulici.

Policijski službenici tokom noći bili su na terenu, gdje su pomagali u regulisanju situacije i preusmjeravali saobraćaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška most

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ