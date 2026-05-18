Vremenski obrt na dva kontinenta: Evropu nakon arktičke hladnoće čeka nagli skok temperatura

Poslije arktičke hladnoće, Evropu očekuje dramatičan vremenski preokret i vreli afrički vazduh. Istovremeno, dijelove Amerike pogađaju opasni ekstremi, snježne mećave i tornada.

Nakon dužeg perioda hladnog vremena koje je zahvatilo veći dio Evrope, narednih dana sledi dramatičan temperaturni preokret. Topliji vazduh sa juga prodire prema zapadnim i centralnim delovima kontinenta, pa bi temperature u Francuskoj i Engleskoj mogle da porastu i za 15 stepeni. Istovremeno, i Sjedinjene Države bilježe vremenske ekstreme, gdje bi vruć vazduh u nekim delovima mogao da se pretvori u sneg, piše Gardijan.

Nedjelje arktičke hladnoće

Prošle nedjelje kombinacija snažnog anticiklona nad sjevernim Atlantikom i ciklona nad južnom Skandinavijom povukla je arktički vazduh prema jugu, zbog čega su se temperature spustile 10 do 15 stepeni Celzijusa ispod prosjeka za ovo doba godine i tako se zadržale više od nedjelju dana.

Noćni mrazevi nanijeli su štetu poljoprivrednicima, a u Francuskoj su vinogradari paljenjem vatri pokušavali da spasu vinograde. Zbog klimatskih uslova, uslijed kojih se Evropa zagrijava brže od bilo kog drugog kontinenta, ovako dugotrajna i raširena hladnoća postala je sve rjeđa pojava.

Hladan i nestabilan vazduh u kombinaciji sa jakim majskim suncem izazvao je i brojne grmljavinske oluje, a između 11. i 16. maja zabilježeno je oko 750.000 udara groma širom Evrope.

Slijedi nagli porast temperatura

Tokom vikenda ciklon se proširio dalje na sjeverozapad Evrope, što je prekinulo sjeverno strujanje i okrenulo vjetrove na zapadne smjerove. Kasnije ove nedelje predviđa se jačanje anticiklona nad zapadnim dijelovima kontinenta, koji će povući vruć vazduh iz sjeverne Afrike.

Očekuje se da će do petka temperature u zemljama poput Francuske i Engleske biti i do 15 stepeni više nego nedjelju dana ranije. U Španiji i Portugalu mogle bi da dostignu i visokih 30-ak stepeni Celzijusa, a noćne temperature u tim krajevima mogle bi da premaše najviše dnevne zabilježene prošle nedjelje.

Vremenski ekstremi i u SAD-u

Dramatični temperaturni kontrasti ove nedjelje beleže se i širom Sjedinjenih Država, gde takve promene u kasno proljeće mogu biti posebno izražene. Na severozapadu zemlje, gdje su temperature prošle nedjelje dostizale oko 30 stepeni, prodor hladnog vazduha iz Kanade u kombinaciji sa ciklonom donosi drugu zimsku oluju ovog mjeseca.

Početkom nedjelje očekuju se značajne snježne padavine na višim terenima u Vajomingu, severnom Koloradu i sjeveroistočnoj Juti, gdje bi moglo da padne i do 46 cm snijega. Vjetrovi brzine do 96 km/h mogli bi da stvore mećave i opasne uslove za vožnju.

Na jugozapadu su, pak, zbog jakih vjetrova i niske vlažnosti vazduha izdata upozorenja na povećanu opasnost od šumskih požara. Na istoku će oštar kontrast između hladnog i toplijeg, vlažnog vazduha vjerovatno podstaći dalji razvoj grmljavinskih oluja.

Centar za predviđanje oluja upozorio je na 15 odsto vjerovatnoće za pojavu tornada u ponedjeljak u četiri savezne države u centralnom dijelu SAD-a, na području gdje živi gotovo 900.000 ljudi.