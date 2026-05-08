Glavne evropske destinacije koje vredi posetiti: Evo kako da izbegnete gužve na najpoznatijim letovalištima

Ljetnji odmor u Evropi i dalje privlači milione turista, ali sve više popularnih destinacija suočava se sa gužvama, protestima i prenatrpanim atrakcijama.

Izvor: Shutterstock/Magdanatka/Anna Yordanova/Leanne Irwin/Carlos Yudica

Ljetnji odmori obično prizivaju idilične slike sangrije u senovitom kafiću u Barseloni ili vožnje duž Amalfi obale. Ali realnost najposjećenijih evropskih destinacija može da vam pokvari ljetnji odmor, prenosi britanski Telegraf.

Majorka danas redovno ima proteste protiv masovnog turizma, najbolja mjesta za zalazak sunca na Santoriniju pretvaraju se u ogromne redove ljudi, a u Amsterdamu turisti na iznajmljenim biciklima postaju opasnost na ulicama pored kanala.

Ipak, ove destinacije i dalje privlače milione posjetilaca svake godine, opijenih letnjim suncem. I to s razlogom - i dalje postoje autentična i manje gužvovita mjesta ako znate gde da idete. Stručnjaci su dali iskreno mišljenje o osam najpopularnijih evropskih ljetovališta i savete kako ih posjetiti pametnije.

Majorka, Španija

U vrelim letnjim mjesecima na Majorki, mnogi posjetioci dolaze sanjajući o osamljenim uvalama, velikim, divljim, golim, plavim plažama, gajevima obilnim maslinama i citrusnim voćem, i živopisnim i pospanim gradovima i selima koji odišu autentičnošću. Realnost su gužve, saobraćajni čepovi, prepune plaže, visoke cijene i dugi redovi.

Kako bolje putovati

Preskočite iznajmljivanje automobila i koristite javni prevoz ili taksije gdje god je to moguće. Najveće gužve su u mjestima Soljer, Deja i Valjdemosa. Krivudavi planinski put do Sa Kalobre ili mjesta poput Kalo des Moro i starog grada Palme takođe su uska grla koja treba izbjegavati.

Umjesto da se držite isključivo obale, istražite gradove i sela u unutrašnjosti kao što su Kampos, Petra, Ses Salines ili Portokolom.

Stručna ocjena: I dalje vrijedi posjetiti, ali izbjegavati najposećenija mjesta.

Izvor: Shutterstock/Magdanatka

Santorini, Grčka

Santorini oduzima dah, ali leti ga preplave kruzeri i turisti sa selfi štapovima.

Kako bolje putovati

Izbjegavati jul i avgust. Boraviti u manjim hotelima kao što su Nous ili Magma Santorini daleko od ivice kaldere.

Za zalazak sunca - ići u zoru. Umesto da se kockate sa gužvom tokom zalaska sunca, preporuka je da se upustite u pješačenje do zamka u Oji u zoru, kada jedva da ima nikoga u blizini, a fotografije su jednako spektakularne.

Daleko od obale, postoje manje poznate (ali ne manje ukusne) taverne; probajte Lavu blizu Perise ili Metaksi Mas u Ekso Goniji.

Stručna ocena: Santorini i dalje može biti vrijedan posjete ako izbjegnete najprometnije mjesece jul i avgust.

Sve više magaraca na Santoriniju zadobija povrede kičme, čireve od sedla i iscrpljenost zbog turista.

Izvor: Shutterstock/Anna Yordanova

Amalfi obala, Italija

Nema sumnje. Amalfi obala je jedan od najspektakularnijih dijelova obale na Mediteranu. Svaka krivina na ozloglašenom, bijelom putu Amalfi obale (a kažu da ih ima hiljadu) otkriva još jednu sliku strmih litica, belih sela i blistavog mora.

Ali osnovna topografija ovog mjesta čini ga neprikladnim za mnoštvo turista koji se gomilaju svakog dana, i svake godine je sve gore. Saobraćajne gužve su velike, strme seoske ulice su zakrčene ljudima, a cijene smještaja i restorana su među najvišim u Italiji.

Kako bolje putovati

Umjesto Amalfija, boraviti u Salernu koja nudi mnogo bolji odnos cijene i kvaliteta i osećaj živog, radnog grada, ali i u ostalim manjim mjestima kao što su Majori i Cetara.

Stručna ocjena: Mnogo je muke, a vrlo malo koristi. Ali ako idete, držite se podalje od same Amalfi obale.

Izvor: Leanne Irwin/Shutterstock

Dubrovnik

Dubrovnik, jedan od najbolje očuvanih utvrđenih gradova na svijetu, je veličanstven, čak i sa posjetiocima koji ispunjavaju njegove čuvene gradske zidine i trgove. Očekujte plemenitu baroknu arhitekturu i prelijepe morske pejzaže, ali, da, neizbežne gužve i visoke cijene.

Klasičan plan putovanja bi uključivao boravak u jednom od hotela sa pet zvjezdica na obali južno od Pločevih vrata. Prošetajte zidinama, plivajte u Jadranu i uživajte u svežoj ribi i dalmatinskom vinu. Ali tokom boravka ćete sresti mnogo drugih turista.

Kako to bolje uraditi

Da biste izbjegli gradsku gužvu, ostanite južno od Dubrovnika, u Cavtatu ili Mlinima, a zatim dođite u grad na dnevno razgledanje, večeru ili koncert.

Uhvatite brod iz Cavtata uz obalu da biste stigli direktno do stare dubrovačke luke - usput se zaustavlja u Srebrenu i Mlinima, koji imaju fine šljunčane plaže koje su mirnije od dubrovačkih. Vožnja brodom je živopisna i znači da ćete izbjeći vožnju autobusom duž prepunog, uskog puta pored litice do grada.

Izbjegavajte turističke restorane u uličici Prijeko. Ako vam se dubrovački restorani dopadaju, naručite pažljivo upakovan gurmanski piknik iz Piknika Dubrovnik i popnite se na Srđ ili pobjegnite na ostrvo Lokrum da biste uživali u ručku na osamljenom mjestu.

Stručna ocjena: Ostanite van samog grada ili pokušajte da dođete između maja i juna ili septembra i oktobra.

Izvor: Shutterstock.com/Carlos Yudica

Amsterdam, Holandija

Amsterdam je pun ljudi tokom cijele godine - ljeti su velike gužve. I vruće (ili barem vlažno). Sa komarcima. Previše ljudi. Bicikli, automobili i pješaci opasno se guraju da bi se probili pored kanala.

Gradski trgovi su prepuni kao da je u toku neki festival... bez muzike. Šarm Amsterdama u malim razmjerama preplavljuju milioni (da, milioni) posjetilaca.

Kako to bolje uraditi

Rano ustajte: Amsterdam kasno ustaje, a šetnja kanalima u osam sati može biti iznenađujuće mirna.

Jedan od najvećih amsterdamskih klišea, putovanje kanalom, takođe nudi bjekstvo (udaljenost od mnoštva ljudi, neometan pogled na luke), ali izaberite kompaniju sa malim brodovima (kao što je Kapetan Džek Amsterdam), umjesto velikih komercijalnih brodova.

Ako vam je ovo jedina prilika da posjetite jedan od tri velika muzeja, pokušajte da posjetu ostavite za radni dan i da dođete u posljednjem satu ili dva sata od otvaranja, kada gužve počinju da se smanjuju.

U suprotnom, izbjegavajte bilo koje mjesto koje izaziva i najmanji dašak uzbuđenja na TikToku; i nemojte ni pomišljati da doprinesete haosu iznajmljivanjem bicikla.

Presuda stručnjaka: Izbjegavajte posjetu ljeti, osim ako nemate drugu alternativu.

Izvor: ShutterStock.com

Kan, Francuska

Hiljade ljudi dolaze da uživaju u glamuru, plaćaju 75 funti da iznajme ležaljku u prvom redu na privatnoj plaži u avgustu, i troše mnogo, mnogo više u kazinima i klubovima.

Kako to uraditi bolje

Vodič za "pristojnog posjetioca Kana" obuhvatio bi strme, vijugave ulice brda Suke. Na vrhu, Muzej istraživanja svijeta čuva sve - od primitivnih slika do drevnih muzičkih instrumenata.

Brdo Kroj de Gard je zelen park od 200 hektara, manje od 1,6 kilometara od gužve na šetalištu Kroazeta. Što se plaža tiče, idite na Plažu Midi dugu 690 metara (besplatna za javnost) za ronjenje. Alternativno, uzmite 20-minutni trajekt do jednog od dva Lerinska ostrva.

Stručna ocjena: Ako ste mladi, bogati i želite da se provodite, planirajte posjetu. Ako ste stariji, bogati ili siromašni i volite da sjedite mirno, razmislite dvaput. Ali ako ste baš takvi, vjerovatno ćete ionako otići.

Barselona, Španija

Kao i u svakom gradu sa velikim brojem turista, ono što su nekada bili ribarnice i prodavnice voća i povrća sada su saloni za nokte i radnje koje prodaju provokativne majice, a ponekad je teško proći ulicom La Rambla a da vas konobari ne zaustavljaju.

Ono zbog čega se posetioci i dalje vraćaju jesu temelji iskustva Barselone: srednjovjekovne ulice, genijalnost Antonija Gaudija, kilometri plaža, izvanredne umjetničke kolekcije i stalno zadovoljstvo objedovanja na otvorenom.

Kako to uraditi bolje

Usudite se da napustite centar. Naći ćete autentičnije iskustvo van glavnih turističkih tokova. Sans, Poblenou, Sant Antoni i Sarija su samo neke od četvrti gdje ćete naći odlična mesta za jelo i piće, bez gužve.

Ako želite čistiju i mirniju plažu, uđite u voz i idite severno ili južno duž obale. Nije važno gdje ćete sići. Ako plaža nije vaš izbor, možda ćete se iznenaditi koliko centar može biti miran u julu i avgustu, kada polovina stanovnika ode iz grada.

Stručna ocjena: Da, i dalje treba posjetiti Barselonu, ali obavezno izađite iz centra grada.

Izvor: MONDO

Toskana, Italija

Toskana ljeti - vinogradi, brežuljci sa čempresima, maslinjaci i planinski lanci u daljini - i vaš boravak, idealno u klasičnoj vili sa bazenom, mirom i pogledom na najlepšu seosku oblast Evrope. Ali poznate destinacije mogu biti prepune turista.

Kako to uraditi bolje

Kjanti je očigledan izbor i omiljen kod turističkih agencija, ali Val d’Orća je ljepša, dok su Garfanjana i Pratomagno jeftiniji. Ako nije ono što želite, budite oprezni sa vilama koje dijele bazene.

Što se tiče drugih velikih atrakcija Toskane - leti nisu idealne. Prevruće je i previše gužve za razgledanje, osim eventualno kratkih izleta u manju, ali i dalje turističku Sijenu i Luku.

Umjesto toga, posetite mirne seoske manastire kao što su Sant’Antimo i Monte Oliveto, i istražite srednjovjekovna sela kao što su Barga, Pitiljano i San Kviriko d’Orća.

Zaboravite Firencu u potpunosti. Večeri provodite na otvorenom u svojoj vili ili sa lokalnim stanovništvom na nekom od brojnih malih festivala u regionu - hrana, sveci i muzika su povod za opuštene i porodične događaje.

Stručna ocjena: Da li treba da idete? Naravno. Seoski šarm Toskane je bezvremen, a njeni pejzaži su savršeni za nedjelju ili dvije onoga što Italijani zovu "dolce far niente" - slatko je ništa ne raditi, prenosi za kraj britanski Telegraf.

Izvor: Shutterstock