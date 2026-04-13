Novi turistički poredak: Destinacije koje su preko noći postale "vruće" za ljeto 2026.

Aktuelna situacija na Bliskom istoku natjerala je mnoge turiste da u posljednjem trenutku promijene planove za predstojeće ljeto. Koje destinacije ih najviše interesuju?
Umjesto uobičajenih aranžmana u regionima koji se sada smatraju rizičnim, turisti ove godine spas traže u provjerenim evropskim utočištima, ali i na dalekim, egzotičnim destinacijama koje garantuju mir.
Prema najnovijim podacima platforme za poređenje cijena TravelSupermarket, koje prenosi britanski list The Sun, prva polovina marta donijela je nagli zaokret u internet pretragama. Analiza pokazuje da su sigurnost i stabilnost postali ključni faktori pri odabiru mjesta za odmor. Dok neke tradicionalne destinacije bilježe pad, deset specifičnih lokacija doživelo je nevjerovatan skok popularnosti.
U nastavku pogledajte koje su to destinacije koje će ove godine biti pravi hit:
1. Sardinija - porast pretraga od 236 odsto
Sardinija beleži najveći skok popularnosti u pretragama za letovanje 2026. godine.
Ovo ostrvo Italije postalo je apsolutni favorit za sve koji čeznu za tirkiznim morem i bijelim pijeskom, a da pritom ne napuštaju Evropu. Od ekskluzivne Kosta Smeralde do divljih, skrivenih uvala, Sardinija nudi savršen spoj luksuza i netaknute prirode.
2. Majorka - porast pretraga od 168 odsto
Iako je decenijama u samom vrhu, Majorka ove sezone bilježi novi talas interesovanja. Ostrvo uspješno balansira između porodičnih ljetovališta sa bogatim sadržajem i mirnih oaza u unutrašnjosti.
3. Bodrum - porast pretraga od 138 odsto
Turska rivijera se ponovo nameće kao logičan izbor, a Bodrum prednjači zahvaljujući svojoj specifičnoj eleganciji. Pored modernih marina i vrhunskih hotela, ovaj grad privlači i ljubitelje istorije koji žele da istraže antičke ostatke na obali Egeja.
4. Crna Gora - porast pretraga od 122 odsto
Naše komšije pozicionirale su se kao jedna od najbrže rastućih destinacija. Strani turisti su fascinirani činjenicom da na tako malom prostoru mogu da nađu i srednjovjekovne gradove poput Kotora, ali i surove planinske vrhove koji oduzimaju dah.
5. Toskana - porast pretraga od 122 odsto
Za one koji odmor ne vezuju isključivo za plažu, Toskana ostaje neprikosnovena. Fokus je na Firenci i njenom neiscrpnom umjetničkom blagu, ali i na uživanju u autentičnim seoskim imanjima uz vrhunska vina i svjetski poznatu kuhinju.
6. Sus - porast pretraga od 102 odsto
Tunis se polako vraća na velika vrata, a Sus predvodi taj trend. Sa prostranim peščanim plažama, ovaj grad nudi egzotično iskustvo Mediterana po veoma pristupačnim cijenama.
7. Dominikanska Republika - porast pretraga od 95 odsto
@gosia_konieczka Dominikana na własną rękę w 10 dni - nasz plan wyjazdu Miejsca, które odwiedziliśmy: Las Galeras Playa Frontón i Playa Madama Playa Rincón i Caño Frío Las Terrenas Playa Cosón Wodospad El Limón Wyspa Saona Półwysep Samaná, gdzie spędziliśmy większość wyjazdu, okazał się strzałem w 10! Mniej znana i mniej turystyczna perełka Dominikany Bez wielkich resortów z wysokimi murami, bez prywatnych plaż na każdym kroku, bez tłumów. Za to z wszechobecną muzyką i tańcem, szczęśliwymi ludźmi, rajskimi, ciągnącymi się kilometrami plażami, palmami kokosowymi, turkusową wodą i wodospadem El Limon. To tutaj poczuliśmy klimat i piękno Dominikany! ❤️
Oni koji su spremni na duži let, biraju Karibe kao sigurnu luku. Dominikana je postala sinonim za tropski raj, gdje se nacionalni parkovi i bujna vegetacija spajaju sa kristalno čistim okeanom.
8. Hrvatska - porast pretraga od 91 odsto
Hrvatska obala ostaje magnet. Hiljade ostrva i istorijski dragulji poput Dubrovnika čine je idealnom za turiste koji traže kombinaciju sunca i bogatog kulturnog nasljeđa.
9. Kalifornija - porast pretraga od 90 odsto
Zapadna obala Amerike bilježi rast dijelom zbog sportskih dešavanja, ali i zbog završetka velikih infrastrukturnih projekata na legendarnim rutama uz okean, što privlači ljubitelje road-trip avantura.
10. Sveta Lucija - porast pretraga od 86 odsto
Ovo egzotično ostrvo nudi nešto drugačiji odmor, od kupanja u vulkanskim izvorima do šetnji kroz guste prašume. Idealno je za putnike koji žele da pobjegnu od civilizacije i uživaju u miru Karipskog mora.
(MONDO)