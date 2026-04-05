Ovo je zvanično najljepše primorsko mjesto na svijetu: "Grad hiljadu bijelih jedara" nije daleko od nas

Ako tražite mjesto koje izgleda kao razglednica, a pritom je relativno blizu, jedno malo italijansko primorsko naselje ponijelo je titulu najljepšeg na svijetu.

Izvor: Marcin Krzyzak/Shutterstock

Kamolji, smešten nedaleko od Đenove, izdvojio se na prestižnoj listi magazina Architectural Digest, a iza sebe ostavio gradove poput Kejptauna, Rija de Žaneira i Hongkonga.

Smješten na obali Ligurijske rivijere, ovaj šarmantni gradić u Italiji privlači posetioce toplim ljetima i opuštenom mediteranskom atmosferom. Tokom sezone temperature su prijatne, a more i uske ulice pune života.

Ono što Kamolji čini posebnim jesu njegove kuće u nježnim, pastelnim nijansama koje se nižu uz obalu i stvaraju prizor kao sa slike. Upravo zbog toga, često ga nazivaju snom svakog fotografa. Šetnja pored mora dodatno je obogaćena restoranima i malim radnjama koje daju autentičan italijanski šmek.

Zalazak sunca ovdje ima posebnu čar. Obala je prirodno okrenuta ka pučini, pa se nebo i more stapaju u spektakularnim bojama koje ostavljaju bez daha.

Miris ribe i tradicija

Pored ljetnjih mjeseci, grad je posebno živ početkom maja kada se održava Sagra del pesce. Ova dugogodišnja manifestacija slavi lokalnu kuhinju, a najpoznatija je po ogromnom tiganju u kojem se u jednom danu pripremaju tone svježe ribe za posjetioce.

Kamolji ima i bogatu pomorsku prošlost. Vijekovima je bio važna ribarska i trgovačka luka. Zanimljivo je i poreklo njegovog imena. U prevodu znači "kuća žena", jer su muškarci često bili na moru, dok su žene vodile domaćinstva.

U 19. vijeku grad je bio poznat po velikoj floti brodova, pa je dobio i romantičan nadimak "grad hiljadu bijelih jedara".

Danas, zahvaljujući blizini Đenove i lakoj dostupnosti, Kamolji je savršena ideja za odmor, ali i mesto u koje mnogi požele da se vrate čim ga jednom vide.

(MONDO)