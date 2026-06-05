Zaboravite na sprejeve protiv insekata: Inženjer napravio AI laserski top koji sam prži komarce

AI laserski top koristi duboko učenje i kamere visoke rezolucije kako bi automatski locirao i eliminisao komarce.

Izvor: Shutterstock, X / @stevencheng

Probali ste sprejeve protiv insekata, UV lampe i električne mlatilice, ali da li ste ikada razmišljali o korišćenju vještačke inteligencije za uništavanje komaraca u svom domu? Stiven Čeng, stručnjak za računarski vid i robotiku, konstruisao je "ultimativnog ubicu komaraca" - sistem koji koristi AI program za otkrivanje i napad na ove štetočine.

Bilo je potrebno četiri mjeseca rada da bi ovaj napredni uređaj postao potpuno funkcionalan. Čeng je najpre obučio AI model da detektuje i locira komarce pomoću DSLR kamere sa objektivom visokog uvećanja. Nakon što je prikupio veliku bazu podataka, upotrebio je tehnike dubokog učenja kako bi sistem automatski prepoznavao insekte.

Izvor: X / @stevencheng

Princip rada je sljedeći - kamera pronalazi komarca, model potvrđuje njegov "identitet", a hardver automatski cilja i puca. Za eliminaciju insekata sistem koristi laserski top koji trenutno prži komarce.

Kako bi ljudi u kući ostali potpuno bezbjedni, inženjer je ugradio i drugu, širokougaonu kameru. Ako se u njenom vidnom polju, dok sistem juri komarca, pojave čovjek ili zapaljivi materijali, uređaj automatski prekida napajanje lasera.

Izvor: X / @stevencheng

Efekat ovog izuma je nevjerovatan. Čeng je na društvenoj mreži X podijelio rezultate testiranja i ponosno istakao: "Nakon samo jedne noći, uspješno sam eliminisao sve komarce koje sam pronašao u svojoj kući".