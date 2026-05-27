Kako ublažiti svrab od ujeda komarca? Nemojte da češete, treba vam samo jedna stvar

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Pokušajte da se ne češete ako vas ujede komarac, evo šta treba da uradite!

Kako ublažiti svrab od ujeda komarca Izvor: AI info / Lepa&Srećna
  • Svrab od ujeda komarca traje 1–2 dana ako se ne češe, a kod alergijskih reakcija i duže.
  • Nježno trljanje prstima prekida signal svraba i donosi trenutno olakšanje.
  • Komarci "vole" krvnu grupu 0, trudnice i ljude sa višom tjelesnom temperaturom – pa su oni češće meta.

Ljetnje večeri često donose neželjene goste – komarce. Njihovi ubodi nisu samo iritantni, već mogu da izazovu svrab koji traje i do dva dana ako se mjesto ne češe. Naučnici su otkrili da češanje zapravo produžava neprijatnost jer oslobađa dodatni histamin i dodatno iritira kožu.

Zanimljivo je i da komarcičešće biraju osobe sa krvnom grupom 0, trudnice i ljude sa višom tjelesnom temperaturom, jer ih privlače supstance koje tijelo prirodno oslobađa. Tokom punog mjeseca njihova aktivnost može da poraste i do pet puta, pa nije čudo što se ljetnje večeri pretvore u borbu protiv svraba.

Doktorka Triša Pasriča, ljekarka sa Harvarda, podijelila je jednostavan trik koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama. Umjesto da se češete, što samo pogoršava problem, dovoljno je da nježno protrljate mjesto uboda sa dva prsta. Naučno objašnjenje je da ubod komarca aktivira određena nervna vlakna, dok druga ostaju neaktivna, pa upravo taj kontrast izaziva osjećaj svraba. Lagano trljanje stvara novi signal koji potiskuje neprijatni osjećaj i prekida svrab prije nego što stigne do mozga.

Istraživanje sa Medicinskog fakulteta Miler Univerziteta u Majamiju pokazalo je da ovakav pristup može da ublaži svrab u svega nekoliko sekundi. Još zanimljivije je da ne morate nužno da trljate baš mjesto uboda – dovoljno je da dodirnete bilo gdje unutar istog dermatoma, odnosno nervne zone kože.

Ovaj trik je posebno koristan tokom ljeta, kada su ujedi komaraca gotovo neizbježni. Bez krema, leda ili alkohola, jednostavno trljanje može da donese trenutno olakšanje. Ipak, stručnjaci savjetuju da se koža dodatno njeguje blagim gelovima i da se mjesto uboda održava čistim, kako bi crvenilo i otok brže prošli.

(Lepa i srećna/Mondo)

