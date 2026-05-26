Spektakularna instalacija izazvala pažnju: Čuveni pariski most postao umjetnička iluzija

Autor Dušan Volaš
0

Čuveni pariski most Pont Neuf ovih dana izgleda kao ogromna kamena pećina zahvaljujući spektakularnoj instalaciji umjetnika Džej-Ara.

Čuveni pariski most postao umjetnička iluzija Izvor: Shutterstock

Najstariji most u Parizu, čuveni Pont Neuf, ovih dana prolazi kroz nesvakidašnju transformaciju zahvaljujući umetniku Džej-Aru, poznatom kao "francuski Benksi". Istorijski most pretvara se u ogromnu pećinu od vazduha i platna, stvarajući spektakularnu optičku iluziju koja privlači pažnju stanovnika i turista.

Instalacija pod nazivom "La Caverne du Pont Neuf" zamišljena je kao monumentalna kamena litica koja se izdiže iznad Sene. Projekat je pripreman više od godinu dana, a finansiran je prodajom umjetničkih djela i podrškom privatnih partnera, bez korišćenja javnog novca.

Iako izgleda kao masivna kamena konstrukcija, cijela instalacija zapravo je napravljena gotovo isključivo od vazduha.

Dugačka je 120 metara, visoka 18 metara i sastoji se od 80 platnenih lukova ispunjenih sa čak 20.000 kubnih metara vazduha. Uprkos veličini, konstrukcija teži svega pet tona.

Platno su ručno izrađivali zanatlije u Bretanji, dok su inženjeri nedjeljama testirali bezbjednosne sisteme kako bi bili sigurni da instalacija ni u jednom trenutku neće ugroziti istorijski most. Umjetnik ističe da je čitav projekat osmišljen tako da ne ostavi nikakva oštećenja na Pont Nefu.

Posjetioci će moći besplatno da prolaze kroz mračan tunel unutar "pećine", bez prirodnog svjetla, što bi trebalo da stvori osjećaj gubitka vremena i prostora. Džej-Ar kaže da mu je cilj bio da ljude navede da zastanu i drugačije dožive jedno od najprometnijih mjesta u Parizu.

Instalacija je ujedno i omaž čuvenim umjetnicima Kristu i Žan-Klod, koji su 1985. godine isti most umotali u zlatno platno. Za razliku od njih, Džej-Ar tvrdi da most simbolično "vraća prirodi", podsjećajući na kamen iz kojeg je Pariz nekada nastao.

Umjetnik kroz projekat šalje i poruku o savremenom društvu i uticaju tehnologije. Inspiraciju je pronašao u Platonovoj alegoriji pećine, postavljajući pitanje da li današnji ljudi stvarnost posmatraju kroz ekrane telefona i algoritme društvenih mreža.

Poseban doživljaj pruža i proširena realnost koju je razvila kompanija "Snap", dok je zvučnu atmosferu osmislio Toma Bangalter, nekadašnji član grupe "Daft Punk".

Pont Neuf, izgrađen između 1578. i 1607. godine, ponovo postaje jedno od glavnih mjesta kulturnih događaja u francuskoj prijestonici. Instalacija će biti otvorena od 6. do 28. juna i moći će da se vidi sa obala Sene, brodova, ali i sa Ajfelovog tornja. Nakon završetka projekta, sav materijal biće recikliran ili ponovo iskorišćen.

(M.A./EUpravo zato/rts.rs)

