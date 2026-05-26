Spektakularna instalacija izazvala pažnju: Čuveni pariski most postao umjetnička iluzija

Čuveni pariski most Pont Neuf ovih dana izgleda kao ogromna kamena pećina zahvaljujući spektakularnoj instalaciji umjetnika Džej-Ara.

Najstariji most u Parizu, čuveni Pont Neuf, ovih dana prolazi kroz nesvakidašnju transformaciju zahvaljujući umetniku Džej-Aru, poznatom kao "francuski Benksi". Istorijski most pretvara se u ogromnu pećinu od vazduha i platna, stvarajući spektakularnu optičku iluziju koja privlači pažnju stanovnika i turista.

Instalacija pod nazivom "La Caverne du Pont Neuf" zamišljena je kao monumentalna kamena litica koja se izdiže iznad Sene. Projekat je pripreman više od godinu dana, a finansiran je prodajom umjetničkih djela i podrškom privatnih partnera, bez korišćenja javnog novca.

Iako izgleda kao masivna kamena konstrukcija, cijela instalacija zapravo je napravljena gotovo isključivo od vazduha.

Dugačka je 120 metara, visoka 18 metara i sastoji se od 80 platnenih lukova ispunjenih sa čak 20.000 kubnih metara vazduha. Uprkos veličini, konstrukcija teži svega pet tona.

Platno su ručno izrađivali zanatlije u Bretanji, dok su inženjeri nedjeljama testirali bezbjednosne sisteme kako bi bili sigurni da instalacija ni u jednom trenutku neće ugroziti istorijski most. Umjetnik ističe da je čitav projekat osmišljen tako da ne ostavi nikakva oštećenja na Pont Nefu.

Trompe l' oeil de@jr...Pont-Neuf...faille rocheuse au coeur de Paris ! ✨️

Posjetioci će moći besplatno da prolaze kroz mračan tunel unutar "pećine", bez prirodnog svjetla, što bi trebalo da stvori osjećaj gubitka vremena i prostora. Džej-Ar kaže da mu je cilj bio da ljude navede da zastanu i drugačije dožive jedno od najprometnijih mjesta u Parizu.

Instalacija je ujedno i omaž čuvenim umjetnicima Kristu i Žan-Klod, koji su 1985. godine isti most umotali u zlatno platno. Za razliku od njih, Džej-Ar tvrdi da most simbolično "vraća prirodi", podsjećajući na kamen iz kojeg je Pariz nekada nastao.

Umjetnik kroz projekat šalje i poruku o savremenom društvu i uticaju tehnologije. Inspiraciju je pronašao u Platonovoj alegoriji pećine, postavljajući pitanje da li današnji ljudi stvarnost posmatraju kroz ekrane telefona i algoritme društvenih mreža.

Poseban doživljaj pruža i proširena realnost koju je razvila kompanija "Snap", dok je zvučnu atmosferu osmislio Toma Bangalter, nekadašnji član grupe "Daft Punk".

Pont Neuf, izgrađen između 1578. i 1607. godine, ponovo postaje jedno od glavnih mjesta kulturnih događaja u francuskoj prijestonici. Instalacija će biti otvorena od 6. do 28. juna i moći će da se vidi sa obala Sene, brodova, ali i sa Ajfelovog tornja. Nakon završetka projekta, sav materijal biće recikliran ili ponovo iskorišćen.

