Rubensova "Borba Amazonki“ ide na aukciju: Slika bi mogla da dostigne tri miliona evra

Izvor: Youtube printscreen/World of Art

U Parizu je pred aukciju predstavljena slika slavnog flamanskog slikara Petera Paula Rubensa, nastala između 1603. i 1606. godine. Očekuje se da bi njena vrijednost mogla da dostigne i do tri miliona evra.

Slika "Borba Amazonki", koja je izložena u aukcijskoj kući Ader, predstavlja ulje na platnu sa motivom mitske bitke između antičkih grčkih ratnika i Amazonki, naroda žena ratnica iz grčke mitologije.

Predstavnici aukcijske kuće ističu da je riječ o umjetničkom djelu iz ranog perioda Rubensovog stvaralaštva, kada je boravio u Italiji i bio pod snažnim umetničkim uticajima tog vremena.

Za razliku od mnogih njegovih radova sa religijskom tematikom, ova slika prikazuje dinamičnu borbenu scenu, što je čini posebno zanimljivom i ređom na tržištu.

Kompozicija je izrazito dramatična i puna pokreta, karakteristična za barokni stil.

Prikazane su brojne figure u različitim pozama, sa naglašenom energijom, snagom i emocijama, dok je čitava scena prožeta simbolikom iz grčke mitologije.

Jedan od upečatljivijih detalja nalazi se na desnoj strani slike, gdje je prikazana Amazonka na uznemirenom konju u punom naletu. Ona nosi šljem i oklop, ali joj deo tela ostaje otkriven, dok u ruci drži odsječenu glavu muškarca, što dodatno pojačava dramatičnost prizora.

Ovo delo je ranije bilo izloženo u Staroj pinakoteci u Minhenu, a inspiraciju vuče iz čuvene Leonardove kompozicije "Bitka kod Angijarija".

Stručnjaci naglašavaju da je slika tipičan primjer ranog Rubensa, manjih dimenzija, ali sa velikim brojem detaljno prikazanih figura, gdje je umjetnik očigledno istraživao anatomiju i pokret tijela. Posebno se ističe i upotreba boja, sa kontrastima plavih, žutih, roze i crvenih tonova u sjenkama.

Slika će biti ponuđena na aukciji sredinom juna u jednom hotelu u Parizu.

(M.A./EUpravo zato/rts.rs)