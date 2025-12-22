logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karim Benzema pazario Pikasa: Dao milione za umjetnički dragulj, evo koje djelo će krasiti njegov stan

Karim Benzema pazario Pikasa: Dao milione za umjetnički dragulj, evo koje djelo će krasiti njegov stan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Francuski fudbaler Karim Benzema pohvalio se slikom Pabla Pikasa koja će odsad biti u njegovom domu

Karim Benzema kupio sliku Pabla Pikasa Izvor: PAPON BERNARD / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivši fudbaler Real Madrida Karim Benzema (38) pohvalio se na društvenim mrežama skupocjenim umjetničkim djelom, koje je od sada u njegovom vlasništvu. Francuz je riješio da prostor u kojem obitava oplemeni slikom Pabla Pikasa.

Benzema je pazario djelo poznatog Španca iz Malage, a riječ je o slici koja je nastala 1964. i nosi ime "Portret bradatog muškarca". Benzema je uz fotografiju koju je objelodanio na Instagram nalogu dodao i zanimljiv opis: "Dobro došla kući", napisao je fudbaler.

Vrijednost umjetničkog djela nije poznata, ali ono što se zna jeste da je prije godinu dana bila izložena u Njujorku, u galeriji američkog trgovca Hejlija Nahmada. Naravno, nije neophodno vijećati o potencijalnoj cijeni, pošto djela Pabla Pikasa redovno dostižu astronomske sume.

Recimo, portret Dore Mar iz 1943. prodat je za 30 miliona evra hotelu u Parizu Druo. Potom "Bista žene" u Hong Kongu dostigla je i cijenu nešto veću od 23 miliona evra. Kad su u pitanju Pikasova djela rekord drži "Žena za stolom" koja je 2023. prodata za skoro 130 miliona evra, na aukciji kuće Sotbiz u Njujorku.

Očigledno je Benzema očaran umjetnošću čim je bio spreman da debelo plati ovo djelo. Ono što je takođe poznato jeste da je nedavno fanove izvještavao o posjeti Luvra u Parizu. U "Gradu svjetlosti" našao se sa novom djevojkom Lin Kudri sa kojom je nedavno potvrdio vezu.

Benzema trenutno brani boje Al-Itihada. Prethodno je karijeru proveo u Lionu, a najveći trag ostavio je u Real Madridu za koji je odigrao 439 mečava i postigao 238 golova. Uspio je 2022. da osvoji i Zlatnu loptu, a onda je karijeru nastavio u Saudijskoj Arabiji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karim Benzema Pablo Pikaso slika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC