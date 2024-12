Karim Benzema prelomio: Ide u penziju i počinje novu karijeru!

Bivša zvijezda Real Madrida Karim Benzema sve je bliži odlasku u penziju.

Nedavno su se pojavile glasine da bi bivša zvijezda Real Madrida Karim Benzema (36) mogao da se penzioniše. Bivši reprezentativac Francuske od prošlog ljeta je igrač Al Itihada, ali sada španski mediji javljaju da bi mogao uskoro da okači kopačke o klin.

Benzema važi za jednog od najboljih napadača u 21. vijeku, a njegov puni potencijal u Realu primijećen je tek po odlasku Ronalda iz "kraljevskog kluba". Francuz više nije fizički u najboljem ritmu, pa španski Rivero to navodi kao jedan od razloga za penziju.

Takođe, jasno je da Benzema u Saudijskoj Arabiji nije bio zadovoljan završnicom prethodne sezone, pošto je njihov najveći rival došao do titule. Tako je srpski tandem Aleksandar Mitrović i Sergej Milinković-Savić uspio da podigne pehar, a na sve to kapiten reprezentacije Srbije bio je i efiksniji u broju postignutih golova, pošto je sezonu završio sa 28, a Benzema sa devet.

Možda više neće biti na terenu, ali postoji velika šansa da ostane u fudbalu. Naime, Benzema bi trebalo da bude ambasador Reala i tako stane rame uz rame sa ostalim legendama kluba.

Benzema je karijeru započeo u Lionu, najprije u drugom timu od 2004. do 2006, a onda je sve do 2009. bio dio A selekcije. Karijeru je nastavio u Realu u kojem je bio od 2009. do 2023, tokom vremena provedenog u klubu iz Madrida postigao je 238 golova iz 439 utakmica. U Saudijskoj Arabiji je odigrao 31 meč i za to vrijeme upisao 19 golova.

