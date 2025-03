Alarm u Denveru, Meloun razočaran i ljut: Sramota me je te utakmice i našeg pristupa

Majkle Meloun poslije bolnog poraza Denevera nije imao mnogo lijepih riječi o svom timu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@DenverNuggets

Denver je odigrao jako loš meč. Tim iz Kolorada nije mogao da računa na najboljeg igrača, pošto je Nikola Jokić bio van terena. Tako su izabranici Majkla Melouna upisali drugi vezani poraz pošto je od njih bio bolji Portland, koji je slavio 128:109.

Poslije izuzetno lošeg meča trener gostujućeg tima nije bio zadovoljan izdanjem svoje ekipe, pa je to i javno iznio. Rival je postigao 14 trojki, dok je Denver ubacio svega devet, ali to nisu bili jedini problemi:

"Da, to je bilo sramotno. To je bila samo šala... Koga zezamo? Imamo 11 utakmica do kraja i ovo je trud koji smo uložili", u nevjerici je započeo Meloun.

"Sramota me je te utakmice i našeg pristupa i kako smo igrali.Dali smo 26 poena na ofanzivnom skoku. Skok je napor, čvrstina, želja... A onda smo im dali 25 poena kroz izgubljene lopte. Dakle, dobijamo 51 poen", rekao je Meloun.

"Svaki put kad su bili bolji, ali i svaki put kad su promašivali dobili su ofanzivni skok. Zaista ne znam šta moji momci misle sa 11 mečeva do kraja. Izazivam ih da pogledaju tabelu, da pogledaju naš preostali raspored..."

Majkl Meloun posle poraza Denvera od Portlanda Izvor: YouTube/@DenverNuggets

"Svaki igrač mora da se pogleda u ogledalo i počne da dolazi na svaku utakmicu sa pravim načinom razmišljanja i ima malo ponosa. Mislim da večeras nismo igrali ponosno. Nije moj posao da procjenjujem kako oni shvataju ovu situaciju, moj posao je da budem iskren i ponekad brutalno iskren. Dođete ovdje protiv tima koji gubi tri, četiri, pet startnih igrača, a vi se spetljate na terenu, to se dešava. I upravo se to dogodilo u ovom meču. I ista stvar koja nas je mučila u posljednje vrijeme kada sam pričao o prethodnim utakmicama, preokretima, skokovima, večeras je bilo još gore. Nisam mislio da može biti gore, ali jeste", zaključio je Meloun.

Denver je upisao drugi vezani poraz. Najprije se činilo da će tim moći da iznese izostanak Nikole Jokića pošto su veoma dobro odigrali protiv Golden Stejta, ali je ekipa sada posustala... Najprije su Lejkersi bili bolji od izabranika Majkla Melouna (120:108), a sada i Portland.

