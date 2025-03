Američki novinari o novim "pravilima" za čuvanje Jokića - bitne su samo dvije stvari!

Nikola Jokić je nevjerovatno dominantan ove sezone, a timovi rade sve da bi ga zaustavili. Jedna od stvari koju pokušavaju je i jednostavno da ga tuku.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kako da sačuvaš Nikolu Jokića? Jedino da ga prebiješ! U principu to je taktika koju su američki novinari nazvali "Jokićeva pravila". Specijalizovani portal "Denver sports" javio se sa opsežnom analizom toga kako protivničke ekipe brane najboljeg igrača lige i došli su do nekoliko zaključaka. Dva su osnovna pravila za branjenje najboljeg košarkaša planete.

"Jokićeva pravila" su jako slična taktici koju su Detroit Pistonsi koristili za čuvanje Majkla Džordana krajem osamdesetih i koju su nazvali "Džordanova pravila". Ipak kao što je Džordan uprkos tome uspijevao da postigne mnogo poena, ne djeluje da ovaj način odbrane utemeljen na udarcima i faulovima usporava Jokića.

Ipak njegov tim nije dovoljno dobar da isprati kvalitet svog najboljeg igrača, pa smo vidjeli brojne poraze Nagetsa ove sezone sa i bez Jokića u timu. Ipak uprkos tome što nema podršku tima kakvu ima recimo Šej Gildžus Aleksander, timovi su morali da stvore potpuno nova pravila kako bi ga sačuvali. Pa, da ih čujemo.

1. pravilo - Daj četvoricu na Jokića

Izvor: Winslow Townson / Getty images / Profimedia

Prvo pravilo čuvanja Nikole Jokića je vrlo prosto. Samo da on ne primi loptu. Dva, tri ili četiri igrača na njega, a ostatak Nagetsa neka bude slobodan. Vidjeli smo to mnogo puta ove sezone. "NBA timovi su našli novi način da zaustave trostrukog MVP-a lige i to se zove Jokićeva pravila. Ona se temelje na dvije stvari. Prvo udvojite Jokića prije nego što primi loptu, čak i ako to znači da će igrači kao što su Rasel Vestrbruk i Kristijan Braun sami. Timovi su spremni da postave tri ili čak četiri igrača na njega samo da Jokić ne bi primio loptu", navode novinari koji prate Denver

2. pravilo: Tucite ga, neće svirati faul

Srpski košarkaš Nikola Jokić sa ogrebotinama po rukama.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Navode da je drugo pravilo da se tuče Nikola Jokić. U reketu protiv direktnih rivala mu se sude faulovi, ali timovi su shvatili da niži igrači mogu da rade Jokiću šta hoće i neće dobiti faul. To obilato koriste.

"Kao i "Džordanova pravila" "Jokićeva pravila" zahtijevaju da se stalno faulira Nikola Jokić. Jokić je treći u NBA kada su u pitanju poeni iz reketa, njegove ruke su stalno pod novim ožiljcima svako veče, a on nikako ne uspijeva da dobije faul. Pogotovo kada ga udaraju niži igrači. Sada smo u najmekšoj eri NBA lige, ali izgleda da nema faula nad Jokićem kada ga udaraju niži igrači, čak i ako krvari", naglasio je novinar "Denver sportsa".

