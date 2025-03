NBA skinula Jokića sa vrha, pa morali da se pravdaju: "Znamo da nema sa kim da igra, ali jedan je bolji"

Nikola Jokić više nije prvi favorit za osvajanje MVP nagrade, sada NBA liga ističe da je to Šej Gildžus Aleksander. Ipak, ni samoj ligi nije lako da to saopšti.

Šej Gildžus Aleksander je opet prestigao Nikolu Jokića! NBA liga je objavila da je kanadski plejmejker ponovo prvi favorit za osvajanje titule MVP-a ove sezone, a da je Nikola Jokić na drugom mjestu. Njih dvojica su realno jedini kandidati, a poslije njih slijede Janis Adetokumbo, Džejson Tejtum, Donovan Mičel, Stef Kari, Kejd Kaningem, Lebron Džejms, Evan Mobli i Džejlen Branson.

Jokić koji je propustio prethodnih nekoliko utakmica zbog povreda sada je pao na drugo mjesto, a iako je Šej Gildžus Aleksander odigrao nekoliko sjajnih mečeva i dalje je u skoro svim statističkim parametrima Jokić daleko ispred svog rivala. Ipak NBA ne smatra da je tako i za sada im je lider Oklahome favorit. Ipak, moraju da priznaju da mu je mnogo lakše...

"Svako ko prati košarku zna da Gildžus Aleksander ima prednost u odnosu na Nikolu Jokića kada je pomoć u pitanju. Jokić ponovo nema taj luksuz da igra sa saigračem koji je Ol Star i nikada mu se to nije desilo u karijeri. Nema saigrača koji je uspio da uđe u prvu defanzivnu petorku lige što je još kritičnije jer je odbrana Nagetsa loša ove sezone, 20. u ligi. To nije slučaj sa Oklahomom, kada Džejlen Vilijams koji je Ol Star i Lu Dort koji će vjerovatno u defanzivnu petorku lige igraju. U prethodnoj nedelju Gildžus-Aleksander je dao 48 poena Pistonsima i Kejdu Kaningemu, a onda je dao 31 poen Baksima i Janisu Adetokumbu. Ove obe pobede su u mečevima protiv kandidata za MVP", piše u tekstu NBA lige.

Zašto Šej, a ne Jokić?

"On je najbolji strijelac lige i ima 12 utakmica sa 40 ili više poena. Čini da to izgleda lako. Kada je prethodni put imao meč sa više od 40 poena šutirao je 17/26 u Detroitu. To je uradio za 29 minuta protiv Klivlenda", navodi NBA razloge zašto bi Šej Gildžus Aleksander trebalo da bude MVP.

Već trostruki MVP Nikola Jokić, čak i u njihovom tekstu izgleda kao ozbiljniji kandidat. Šta kažu iz NBA?

"Jokić nastavlja da ima tripl-dabl u prosjeku i lider je lige. Šanse da bude u top tri najbolja poentera, asistenta i skakača djeluju ogromne tri nedjelje pred kraj sezone. Nagetsi posrću, dijelom i zato što Jokić počinje da propušta utakmice zbog problema sa laktom i zglobovima. Mora da mu je to problem jer rijetko propušta mečeve", navodi se u tekstu NBA lige.

